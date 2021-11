Van Gaal komt terug op verspreking: ‘Zij zijn wel een optie, maar...’

Dinsdag, 9 november 2021 om 17:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:15

Louis van Gaal heeft tijdens de persconferentie tekst en uitleg gegeven bij de keuze voor Devyne Rensch als vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber. De vleugelverdediger zit momenteel steevast op de bank bij Ajax, in tegenstelling tot concurrenten Rick Karsdorp en Joël Veltman bij respectievelijk AS Roma en Brighton & Hove Albion. Van Gaal vertelde dat laatstgenoemd tweetal geen opties waren, omdat hij zijn vorige selectie zoveel mogelijk intact wilde houden.

“De filosofie van Van Gaal past niet meer bij deze tijd”, reageerde de oefenmeester op een eerdere uitspraak. In het verleden sprak Van Gaal de voorwaarde uit dat een speler moest spelen bij zijn club om in aanmerking te komen voor een selectie. “De tendens is dat er veel meer gerouleerd wordt en dat er grotere selecties zijn”, licht hij vervolgens toe. “Rensch speelt wel eens in Jong Ajax en dat is ook de reden dat hij de vorige keer in Jong Oranje heeft gespeeld. Dat is omdat ik meedenk met hem. Zo heb ik het ook aan hem uitgelegd. Maar nu is Timber weggevallen, dan vind ik dat Devyne daar terecht is gekomen.”

De bondscoach over zijn filosofie en de keuze voor Devyne Rensch ??? "Ik denk dat de filosofie van Van Gaal, niet meer past in deze tijd." pic.twitter.com/3EwK9TP7d4 — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2021

"Het belangrijkste van een visie is het spelletje zelf en hoe je tegen iemand anders zou moeten spelen. Ik ben opgeleid met het dna van Ajax. Dat was aanvallen en niet kijken naar de kwaliteiten van de tegenstander, want we zijn zelf zo goed", benadrukt Van Gaal. "Ik heb in het buitenland geleerd dat dat niet altijd opgaat. Ervaring heeft mij ook geleerd, maar ook de evaluatie en mijn evolutie als coach, dat ik daar een aanpassing zou moeten doen en dat heb ik gedaan. Dat is al begonnen bij Barcelona."

Van Gaal zorgde tijdens de persconferentie voor enige verbazing door te stellen dat Karsdorp en Veltman ‘geen optie waren’ voor de WK-kwalificatieduels met Montenegro en Noorwegen. De trainer corrigeerde zichzelf echter niet veel later. “Zij zijn nu geen opties. Ik wilde eigenlijk geen vreemde eend in de bijt hebben deze ronde, omdat er altijd iets verandert. Maar helaas was Drommel ziek, dus moest ik het wel anders doen”, doelt hij op het selecteren van Jasper Cillessen.