Hoe Timo Baumgartl een droomtransfer naar Bayern München misliep

Dinsdag, 9 november 2021 om 07:19 • Yanick Vos • Laatste update: 07:24

Timo Baumgartl zag halverwege het seizoen 2015/16 een droomtransfer van VfB Stuttgart naar Bayern München in rook opgaan. Toenmalig trainer Josep Guardiola wilde de door PSV aan FC Union Berlin verhuurde centrumverdediger destijds naar de Allianz Arena halen, omdat zijn selectie uitgedund was door blessureleed. Een overgang kwam echter niet van de grond.

In de winter van 2016 waren de verdedigende opties van Guardiola beperkt door blessures van onder meer Javi Martínez, Jérôme Boateng en Medhi Benatia. Voor het sluiten van de winterse transferperiode wilde de trainer daarom een extra verdediger aantrekken. Volgens BILD-journalist Christian Falk kwam Baumgartl in beeld. De verdediger was toen net doorgebroken bij Stuttgart en had zich in de kijker gespeeld bij de trainer van Bayern.

Stuttgart wilde Baumgartl echter niet laten gaan. De Bundesliga-club zette een streep door een winters vertrek en dus moest Bayern op zoek naar een andere verdediger. De Duitse grootmacht kwam uiteindelijk uit bij Serdar Tasci. Hij werd voor een huurvergoeding van 2,5 miljoen euro overgenomen van Spartak Moskou. Een groot succes werd de samenwerking niet: mede door blessureleed kwam de veertienvoudig Duits international niet verder dan drie optredens namens Bayern.

Baumgartl zou nog nog ruim drie jaar bij Stuttgart blijven, om vervolgens in de zomer van 2019 voor een bedrag van tien miljoen euro de overstap te maken naar PSV. In Eindhoven wist hij echter geen moment te overtuigen. Hij raakte zijn basisplaats kwijt en dit seizoen kwam hij niet voor in de plannen van trainer Roger Schmidt. PSV heeft hem voor een seizoen verhuurd aan Union Berlin.