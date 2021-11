AZ mengt zich in de strijd om Feyenoord-doelwit

(The Times)

Frank Lampard staat hoog op het verlanglijstje van Norwich City om de ontslagen Daniel Farke op te volgen. De nummer zestien van de Premier League heeft de shortlist ingekort en wil deze week in gesprek met oud-middenvelder. (The Times)

(The Telegraph)

Niet alleen Norwich City hoopt op de komst van Lampard. Ook Aston Villa mengt zich in de strijd om de clublegende van Chelsea, die concurrentie ondervindt van Steven Gerrard en Ralph Hasenhüttl. (The Telegraph)

(Feyenoord Transfermarkt)

De linksback van FK Bodö/Glimt staat ook in de belangstelling van Feyenoord, dat afgelopen zomer ook al in de markt was voor de Noor.