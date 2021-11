Mourinho en Roma bijten zich opnieuw stuk op Noorse kwelgeest

Donderdag, 4 november 2021 om 22:58 • Laatste update: 23:12

AS Roma heeft donderdagavond de eer niet weten te herstellen in de Conference League. Met Rick Karsdorp in de basis kwamen i Giallorossi niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FK Bodö/Glimt, na in de heenwedstrijd met 6-1 te zijn vernederd door de Noren. Tweemaal kwamen de bezoekers op voorsprong, maar door doelpunten van Stephan El Shaarawy en Roger Ibañez wisten de Romeinen toch nog een punt aan het treffen over te houden. Bodö blijft zo aan kop in Groep C en komt op acht punten uit vier wedstrijden te staan; AS Roma volgt op zeven punten.

José Mourinho en zijn ploeg moesten op jacht naar eerherstel na de 6-1 oorwassing in Noorwegen; ten opzichte van dat duel verschenen alleen Rui Patrício, Ebrima Darboe en El Shaarawy aan de aftrap in het Stadio Olimpico. De wisseling van de wacht sorteerde aanvankelijk effect. El Shaarawy (driemaal), Tammy Abraham (tweemaal) en Jordan Veretout namen het doel van Nikita Haikin onder vuur, zonder dat daar aanmerkelijk gevaar van Bodö tegenover stond. Het was wachten op de openingstreffer van de thuisploeg, toen de bezoekers vanuit het niets toesloegen. Elias Hagen kon vrij doorlopen op het middenveld en leverde af bij Ola Solbakken. Zonder de bal aan te nemen krulde de Noor prachtig raak achter de kansloze Rui Patrício: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de negende Roma-basisspeler uit het heenduel, Darboe, moest het veld ruimen in de rust. Net als Henrikh Mkhitaryan werd hij vervangen; respectievelijk Gonzalo Villar en Carles Pérez kwamen voor hen in de plaats. In de 54ste minuut gaf El Shaarawy gaf zijn trainer weer wat lucht. De aanvaller ontving de bal van Nicolò Zaniolo aan de linkerkant van het vijandelijke strafschopgebied, legde klaar en krulde fraai raak in de rechterbovenhoek voor de gelijkmaker. De Noren bleven Roma echter kwellen. Erik Botheim, die in de vorige krachtmeting al twee doelpunten en drie assists op zijn conto had geschreven, kreeg een perfecte voorzet van rechtsback Alfons Sampsted en kopte overtuigend raak: 1-2.

Botheim had zichzelf voorlopig al tot meest waardevolle speler van de Conference League gekroond en kon daar nu een doelpunt aan toevoegen. Roma kon het zich niet permitteren om weer te verliezen, al was het alleen maar vanwege de eer. In de 74ste minuut trok Gianluca Mancini de stand bijna weer gelijk, maar de Italiaan raakte de paal. De thuisploeg kreeg nog mogelijkheden via Eldor Shmodurov en uitblinker El Shaarawy, voordat Ibañez voor de gelijkmaker zorgde. Na een corner belandde de bal bij invaller Borja Mayoral, die het leer op het hoofd van de Spaanse verdediger legde: 2-2.