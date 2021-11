Raphinha herinnert Krul na blunder aan uitspraken: ‘Wij zijn geen Barcelona’

Maandag, 1 november 2021 om 16:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:00

Tim Krul is op ludieke wijze herinnerd aan de uitlatingen die hij in het verleden deed over Leeds United. De doelman van Norwich City liet in een interview met Daily Mail in februari 2019 weten niet onder de indruk te zijn van de ploeg van Marcelo Bielsa. Beide teams waren toen nog in een felle concurrentiestrijd in de top van de Championship verwikkeld, het tweede niveau van Engeland. Krul zei destijds onder andere dat ‘Leeds United geen Barcelona is’. Na het duel tussen beide clubs van zondag, waarbij Norwich City als verliezer van het veld stapte, maakte Leeds United-buitenspeler Raphinha op Instagram kenbaar dat hij de uitspraken van Krul niet is vergeten.

Krul liet destijds in gesprek met de Engelse krant weten dat er ‘een grote hype’ rondom Leeds United was ontstaan en dat het team volgens hem ‘niet onverslaanbaar’ was. “Onze manager maakte duidelijk dat we respect voor ze moesten hebben, maar dat we ze ook pijn konden doen”, aldus Krul destijds na afloop van de wedstrijd tussen beide teams, toen nog in de Championship. Norwich won die uitwedstrijd op Elland Road met 1-3, wat achteraf een belangrijke zege bleek te zijn. De club wist dat jaar namelijk het kampioenschap te veroveren, waardoor de club naar de Premier League promoveerde.

Zondag was het echter Leeds United dat de winst greep op Carrow Road. Het duel tussen de twee laagvliegers eindigde in 1-2, waarbij Krul blunderde bij de winnende treffer van Rodrigo. De aanvaller schoot de op het oog houdbare bal van afstand op doel, waarbij Krul over de bal heen dook. Raphinha, zondag zelf verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van de wedstrijd, herinnerde de Nederlander aan zijn eerdere uitspraken. Op Instagram deelde de Braziliaan een screenshot van het interview in kwestie met daarbij de tekst: “Nee, wij zijn geen Barcelona. Wij zijn Leeds United.”

Oef, Tim Krul De goalie laat een houdbaar afstandsschot door zijn vingers glippen en kijkt daardoor met Norwich weer tegen een achterstand aan #ZiggoSport #PremierLeague #NORLEE pic.twitter.com/omZ7q6GJUg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

Door de overwinning van zondag staat Leeds United nu op de zeventiende plaats in de Premier League met tien punten uit evenveel wedstrijden. De ploeg van Krul komt door de nederlaag nog verder in de problemen. Norwich City staat laatste met slechts twee punten uit tien wedstrijden.