Limburgse derby definitief gestaakt na wangedrag en veldbetreders

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 21:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:37

Het duel in de Keuken Kampioen divisie tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade is vrijdagavond definitief gestaakt Bij een 0-0 stand werd er op slag van rust vuurwerk vanuit het vak van Roda JC op het veld gegooid, waarna ook aanhangers van de thuisclub vuurwerk gooiden. Daarnaast hebben supporters getracht het veld betreden en zouden er spelers door fans van MVV bespuugd zijn. De ME moest op het veld komen.

Het gooien van vuurwerk vanuit beide supportersvakken was voor arbiter Joey Kooij aanleiding om het duel in Maastricht stil te leggen. Het duel werd in eerste instantie voor minstens dertig minuten gestaakt, maar na overleg besloot Kooij dat de wedstrijd niet meer hervat kon worden. Beide ploegen zijn teruggestuurd naar de kleedkamers en de wedstrijd zal niet binnen dertig minuten worden hervat. Naast het gooien van vuurwerk zouden de fans door de stadionspeaker ook meerdere keren zijn aangesproken op het gooien van bier. Ook zouden supporters het veld op zijn gegaan,

Vuurwerk vanuit beide supportersvakken het veld op en dus is de Limburgse derby voorlopig ????????????????! ?? ESPN 3 #?? #mvvrod pic.twitter.com/UK0Bfzf7gM — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2021

Voorafgaand aan de wedstrijd werd al duidelijk dat supporters van beide clubs vuurwerk hadden meegenomen. Jurgen Streppel, trainer van Roda JC, sprak in gesprek met ESPN al zijn zorgen uit over het de gespannen sfeer. "Laten we het binnen de perken houden. Als ik eerlijk ben, houd ik mijn hart ervoor vast. Wat daar gebeurt, dat kan eigenlijk niet. Er lopen mensen bijna voor onze kleedkamer langs en er staat één suppoost. Ja, jongens… Laten we hopen dat het goed gaat", aldus de keuzeheer.

En in Maastricht laten ze opnieuw (!) honderden 'supporters' langs de railing staan die spelers mogen bespugen, vuurwerk het uitvak in mogen gooien en het veld mogen betreden. En straks hebben de gasten het weer gedaan. Ongelofelijk. #mvvROD pic.twitter.com/qMNdJGfSlY — Ron Meyer (@MeyerRon) October 29, 2021

Spelers komen weer het veld op, er kan weer gevoetbald worden. #mvvrod pic.twitter.com/LyHc9EAgKY — Pak Schaal (@pakschaal) October 29, 2021