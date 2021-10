Atlético loopt schade op na onhandige fout Suárez en rood voor Simeone

Atlético Madrid heeft donderdagavond op het laatste moment duur puntenverlies geleden. In het weinig enerverende uitduel met Levante kreeg de ploeg van Diego Simeone in de negentigste minuut van de officiële speeltijd de gelijkmaker om de oren: 2-2. Luis Suárez veroorzaakte eerder die wedstrijd een strafschop; Simeone moest in de slotfase van het veld wegens protesteren. Atlético stijgt door het gelijkspel naar de zesde plek in LaLiga met 19 punten, maar ziet koploper Real Sociedad, dat eerder die avond al wist te winnen bij Celta de Vigo (0-2), tot op vijf punten uitlopen.

Joao Félix liet Levante-sluitpost Aitor Férnandez in derde minuut direct weten dat hij er was. Met een kanonskogel van een schot dwong hij de doelman tot strekken, maar die wist de poging te keren. Negen minuten later had Férnandez echter geen antwoord toen Antoine Griezmann de bal voorgaf, Felipe die richting doel kopte en Griezmann zelf het laatste zetje gaf met het hoofd: 0-1. De thuisploeg ging niet bij de pakken neer zitten en nam direct het spel in handen. Oscar Duarte dook zo na bijna een half uur spelen gevaarlijk op voor de neus van Jan Oblak, maar zijn schot door het midden kon de Slowaakse sluitpost niet verrassen.

Oei Luis Suárez ?? Niet handig uitverdedigen van de Atlético spits en de bal moet op de stip. 1-1 door Enis Bardhi ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteAtleti pic.twitter.com/yQLuJilZSk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2021

Het was nota bene Suárez die de gelijkmaker van de thuisploeg inluidde. De Uruguayaan, die afgelopen zondag los Colchoneros nog eigenhandig naast koploper Real Sociedad schoot (2-2), werkte na belabberd uitverdedigen van Héctor Herrera Ruben Vezo naar de grond: strafschop. Enis Bardhi ging achter de bal staan en gaf Oblak geen enkele kans. Suárez, wiens wedstrijd het sowieso al niet was, werd na 58 minuten spelen uit zijn lijden verlost door Simone: Ángel Correa kwam voor hem in de ploeg. Achttien minuten lang was er weinig te genieten voor het publiek, tot invaller Matheus Cunha besloot nieuw leven in de wedstrijd te blazen. De Braziliaan kreeg de bal met enig fortuin van Rodrigo de Paul en schoof de 1-2 binnen.

Simeone, die in eerder in de wedstrijd al een gele kaart had gekregen, werd bevangen door de spanning en werd met zijn tweede naar de tribune verwezen. Lang leek het erop dat zijn ploeg ‘gewoon’ de drie punten mee naar Madrid mee zou nemen, tot een handsbal van Renan Lodi de wedstrijd op zijn kop zette. De thuisploeg kreeg wéér een strafschop, die Bardhi feilloos binnenschoot. De acht minuten extra tijd waren niet genoeg voor de bezoekers om de overwinning nog over de streep te trekken.