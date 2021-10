Napoli heeft geen kind aan Bologna en evenaart beste seizoenstart ooit

Donderdag, 28 oktober 2021 om 22:38 • Laatste update: 22:54

Napoli heeft donderdagavond de koppositie in de Serie A heroverd op AC Milan. Na het puntverlies vorige week bij AS Roma (0-0) wist de ploeg van Luciano Spalletti middenmoter Bologna probleemloos opzij te zetten met 3-0. Napoli komt zo op 28 punten na 10 wedstrijden, waarmee het de beste seizoenstart ooit evenaart. Bij Bologna begonnen Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en Sydney van Hooijdonk op de reservebank; Dijks en Van Hooijdonk mochten uiteindelijk nog tien minuten meedoen.

Al na vijf minuten spelen sneed Lorenzo Insigne de bal prachtig voor richting de tweede paal. Hirving Lozano hoefde zijn hoofd er alleen nog maar tegenaan te zetten, maar kreeg dat niet voor elkaar. In de 17de minuut was het wel raak. Napoli-coach Spalletti keek na zijn rode kaart van vorige week grijnzend toe vanaf de tribune hoe Fabián Ruiz het leer in de linkerkruising krulde. Het betekende de negende goal vanbuiten het zestienmetergebied voor Ruiz sinds het begin van het seizoen 2019/20; in diezelfde periode maakte hij er geen enkele vanbinnen die zone. Bologna appelleerde nog wel voor hands, dat Lozano gemaakt zou hebben tijdens het aangeven, maar dit werd weggewuifd door arbiter Marco Serra.

Bij Napoli ging die voor de tweede keer op de stip ?? Lorenzo Insigne schiet hem wederom binnen. Was het er eentje? ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliBologna pic.twitter.com/zCPxcbMXRh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2021

Alsof de Goden waren verzocht, waren het juist i Rossoblu zelf die even later hands maakten. Gary Medel was het die de bal op verboden wijze toucheerde: strafschop. Insigne mocht aanleggen en faalde niet voor de 2-0. Gli Azzurri gingen comfortabel rusten en liepen een kwartier na rust verder uit. Spits Victor Osimhen werd neergehaald door Ibrahima Mbaye, waar Serra in eerste instantie niets in zag. Een VAR-check pakte echter anders uit: weer een penalty voor de Napolitanen. Insigne stuurde de bal precies dezelfde kant op als de vorige en wederom moest Lukasz Skorupski vissen.

Het enige wat de uitploeg daar tegenover stelde was een poging van Riccardo Orsolini, die half in de dekking mijlenver naast schoot. Napoli kon de wedstrijd rustig uitspelen en kreeg zelfs nog een grote kans via Osimhen om de score nog verder op te voeren. Dat gebeurde echter niet; wel nestelt Napoli zich boven concurrent AC Milan, die met evenveel punten maar een minder doelsaldo (plus negentien tegenover plus veertien) zondag weer de kans krijgt om de voorsprong in de Serie A te pakken.