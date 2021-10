Valentijn Driessen: ‘Werkelijk een gotspe en een totaal gebrek aan zelfkennis’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 21:10 • Laatste update: 21:31

Valentijn Driessen trekt na het ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona een harde conclusie over het Nederlandse trainersgilde. De journalist schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat 'de Nederlandse voetbaltrainer is verworden tot het lachertje van Europa'. Driessen wijst daarbij ook naar de KNVB, die verantwoordelijk is voor de opleiding van de coaches.

Naast Koeman werden onlangs ook Mark van Bommel (VfL Wolfsburg) en Henk ten Cate (Al-Wahda) ontslagen. Daarmee is Peter Bosz, die werkzaam is bij Olympique Lyon, de laatst overgebleven Nederlandse trainer in het buitenlandse topvoetbal. "Want de bondscoaches Bert van Marwijk en Advocaat acteren in de vergetelheid bij de Verenigde Arabische Emiraten en Irak", vindt Driessen, die John van den Brom, de trainer van KRC Genk, overigens niet noemt.

De journalist denkt met weemoed terug aan de tijd dat Nederlandse coaches succesvol waren in het buitenland. "De Nederlandse voetbaltrainer was ooit een succesrijk exportproduct met Johan Cruijff, Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Huub Stevens, Aad de Mos en Louis van Gaal als vaandeldragers", weet Driessen. "De opvolgers van Koeman en Bosz staan ook niet in rijen van drie opgesteld met de inmiddels in het buitenland geflopte Frank de Boer, Phillip Cocu, Jaap Stam en Mark van Bommel, terwijl Giovanni van Bronckhorst niet aan de bak komt."

Volgens Driessen mag dat de KNVB 'als enige gecertificeerde opleider van voetbalcoaches in ons land' worden aangerekend. "De peperdure trainerscursus in ons land, op het hoogste niveau geleid door nobodies als Gert Aandewiel en Dennis Demmers (gesjeesd bij Sparta en Go Ahead Eagles), wordt door de bond vaak aangeprezen als beste trainerscursus van de wereld. Werkelijk een gotspe en tegelijk een totaal gebrek aan zelfkennis."

Erik ten Hag zou een uitzondering op de regel kunnen worden, ziet Driessen. "Erik ten Hag is de vlag op de strontschuit en de hoop in bange trainersdagen. Wellicht kan hij de deur voor de Nederlandse trainer naar het buitenland na dit seizoen, of in 2023 als zijn contract afloopt, op een kier zetten. De Tukker zal het nog moeten waarmaken over de grens, maar door zijn prestaties met Ajax zal hij hoog kunnen instappen op de internationale trainersladder."