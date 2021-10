Feyenoord en assistent-trainer John de Wolf langer met elkaar door

Donderdag, 28 oktober 2021 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme

John de Wolf blijft ook de komende jaren actief als assistent-trainer bij Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club donderdag bekend. De club en de oefenmeester zijn een nieuw driejarig contract overeengekomen. Het oude contract van De Wolf liep komende zomer af. Door de nieuwe verbintenis ligt de oud-speler tot medio 2025 vast.

"We zijn zeer tevreden over John", vertelt technisch directeur Frank Arnesen op de website van de club. "Hij is een clubman in hart en nieren die sinds zijn toevoeging aan de technische staf, in het najaar van 2019, heeft hij laten blijken dat hij van enorm veel toegevoegde waarde is zowel op het trainingsveld als in de kleedkamer. Logisch dus dat we hem langer aan ons willen binden. We zijn maar wat blij dat hij nog drie jaar bij ons blijft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook De Wolf is blij met de nieuwe overeenkomst. De assistent-trainer kan zich 'geen mooiere werkplek wensen'. "Feyenoord is mijn club, mijn thuis", laat hij in een reactie weten. "Ik geniet er ongelofelijk van om elke dag op het veld te staan met de spelers van Feyenoord 1. We zijn hier aan iets moois bezig, een ontwikkeling waar ik veel vertrouwen in heb. Dus is het mooi dat de club met deze contractverlenging hetzelfde vertrouwen uitspreekt in mij als persoon en dat ik langer onderdeel blijf uitmaken van de familie."

De Wolf speelde tussen 1989 en 1995 in totaal honderdveertig wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord en won in die periode onder meer de landstitel en drie keer de TOTO KNVB Beker. In 2019 begon hij aan zijn klus als assistent-trainer onder toenmalig trainer Dick Advocaat. Ook na de komst van Arne Slot werd zijn toekomst bij de club verzekerd. Naast De Wolf en Slot bestaat de technische staf van Feyenoord uit assistent-trainer Marino Pusic en keeperstrainer Khalid Benlahsen.