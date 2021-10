Kenneth Perez ergert zich enorm aan Noa Lang: ‘Zes keer in vijf minuten!’

Maandag, 25 oktober 2021 om 22:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Kenneth Perez heeft zich enorm geërgerd aan Noa Lang. De analyticus vertelt maandagavond tijdens Voetbalpraat op ESPN dat de aanvallende middenvelder van Club Brugge aan het einde het duel met Royal Antwerp (1-1) zes wegwerpgebaren naar ploeggenoten maakte in een tijdsbestek van vijf minuten. Perez vindt het ‘niet kunnen’ en hoopt dat Lang snel tot de orde geroepen wordt.

"Ik zat zondag even te schakelen, en toen belandde ik in de laatste vijf minuten van Royal Antwerp tegen Club Brugge", begint Perez. "Bij Club Brugge speelt Noa Lang. Ik heb Noa Lang in die vijf minuten zes (!) wegwerpgebaren zien maken naar zijn medespelers zien maken. Dat is ongeveer wat je niet moet doen tegen medespelers. Dat is zeg maar de slechtst denkbare manier om je te uiten naar je medespelers. Bij professioneel voetbal zie je zelden dat mensen een gebaar maken van: je kan er helemaal niks van. Zes keer in vijf minuten!"

"Dan is mijn hoop natuurlijk dat iemand in de staf of van de spelers dat opmerkt en hem duidelijk maakt dat dit niet de bedoeling is en zegt: ‘Hier zijn we niet van gediend. Stop er maar mee, want dit ziet er echt niet uit.’ Ik denk niet dat het heel vaak tegen hem gezegd is in zijn carrière”, aldus Perez, die te kennen geeft zelf ook een keer gecorrigeerd te zijn door Co Adriaanse in de periode dat hij bij AZ speelde na een vergelijkbare situatie. “Hij zei: ‘Kenneth, als ik dit nog een keer zie, word je gelijk gewisseld.’ En zo moet je het doen als trainer. Dit moet je gewoon niet accepteren”, besluit Perez.

De tevens aanwezige Valentijn Driessen haakt in op de opmerkingen van zijn collega en stipt aan dat Lang in het verleden wel degelijk gecorrigeerd is vanwege onsportief gedrag. “Erik ten Hag heeft het tegen hem gezegd, nadat Lang raar deed tegen Dusan Tadic bij een bekerwedstrijd tegen Telstar. Toen is het tegen hem gezegd. Dit is natuurlijk een van de problemen waar Lang tegenaan liep bij Ajax. Tadic is daar de grote leider en die pikt het niet als dit op het veld gebeurt. En hij pikt het ook niet als het op de training of in de eetzaal gebeurt. Zijn gedrag was een belangrijk kritiekpunt bij Ajax, en ik sta er niet van te kijken dat dit nog steeds zo is”, aldus Driessen.