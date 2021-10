NEC moet thuiswedstrijden noodgedwongen in leeg stadion spelen

Maandag, 25 oktober 2021 om 18:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:50

NEC speelt zijn komende twee thuiswedstrijden in het eigen lege Goffertstadion, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De club is er niet in geslaagd om op korte termijn een geschikte andere locatie te vinden voor zijn thuisduels. "We kunnen niet anders", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik.

Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse op 17 oktober stortte een tribune in het Goffertstadion onder het gewicht van hossende uitsupporters in. De tribune bleef grotendeels hangen dankzij een metalen container die daar toevallig onder stond. Daardoor bleven alle supporters ongedeerd. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het instorten van de tribune. Een extern bureau doet daar onderzoek naar. De tribunes van het stadion blijven op last van de gemeente gesloten tot nader order, maar spelen zonder publiek is voor NEC dus wél toegestaan.

Het bleek voor NEC onmogelijk om een andere gemeente bereid te vinden de wedstrijden van de club te organiseren, met in het achterhoofd de rellen die uitbraken rond de derby tegen Vitesse. Dat lag volgens Van Schaik niet aan andere clubs, die wel bereid waren om NEC te huisvesten, maar aan de burgemeesters van andere steden. Zo zag NEC zijn verzoek in Venlo, Doetinchem en Den Bosch afgewezen worden.

NEC doet er alles aan om degenen die meededen aan de ongeregeldheden rond de Gelderse derby op te sporen. "Vorige week hebben we een gesprek gehad met de vierhoek: de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie", zegt Van Schaik. "We doen er alles aan om raddraaiers op te sporen en om die mensen voorgoed, of in ieder geval voor heel lang, te weren uit ons stadion. Want wij merken nu in de zoektocht naar een nieuw stadion, dat het ons veel parten speelt." Door het besluit moet NEC het in de thuisduels op 31 oktober tegen FC Groningen en op 6 november tegen sc Heerenveen stellen zonder aanmoediging van het publiek.