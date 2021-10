Schmidt: ‘Misschien is hij niet in staat om 90 minuten op topniveau te spelen’

Zondag, 24 oktober 2021 om 16:45 • Chris Meijer

Yorbe Vertessen kan als invaller belangrijker zijn bij PSV in de uitwedstrijd tegen Ajax van zondagmiddag dan als basisspeler, zo vertelt Roger Schmidt voorafgaand aan het duel voor de camera van ESPN. Volgens de trainer van de Eindhovenaren is de twintigjarige Belgische aanvaller ‘misschien niet in staat om op topniveau negentig minuten te spelen’.

“Hij is belangrijk vanaf de bank. De laatste weken heeft hij laten zien dat hij een goede wisselspeler is”, zo geeft Schmidt te kennen. “Misschien is hij niet in staat om negentig minuten op topniveau te spelen. Dus ik moet een beslissing nemen: wil ik hem op het begin of op het einde? Mijn beslissing is dat ik hem op het einde nodig heb. Hij is een jonge speler en hij is fit, maar het vraagt veel van je om op dit niveau te spelen als je dat niet gewend bent. Dat is niet raar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Carlos kan als fysieke targetman belangrijk zijn voor ons. Later zullen we Yorbe brengen”, vervolgt Schmidt. Hij lijkt voor het duel in Amsterdam terug te keren naar zijn 4-2-2-2-systeem, dat hij vorig seizoen hanteerde. “We speelden dit seizoen hetzelfde systeem, maar we hadden alleen een iets ander type schaduwspits in het elftal. Mario is meer een middenvelder, hij heeft een belangrijkere rol in de opbouw. Nu spelen we met twee typische spitsen, dat zijn we gewend na vorig seizoen. Aan de bal is het anders en onze speelstijl is wat veranderd, maar de formatie zegt niks. Het is alleen de volgorde op het veld.”

“Ik heb geen angst, maar geen enkele wedstrijd is hetzelfde. PSV is weer een andere tegenstander die erg compact kan staan en goed is in omschakelen”, zo blikte Ajax-trainer Erik ten Hag vooruit op het treffen met PSV. Zijn ploeg werkte met een goed gevoel toe naar de topper, daar er midweeks gewonnen werd van Borussia Dortmund. “Natuurlijk geniet ik, maar tijdens zo'n wedstrijd ben je geconcentreerd en moet je scherp coachen. Na de wedstrijd was de blik snel op PSV. Al zit ik in de focus, dan geniet ik er nog steeds van. Dit zijn zulke mooie avonden, daar heb ik vol van genoten. Maar vooral van mijn ploeg, in samenwerking met de supporters.”