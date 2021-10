Aad de Mos is onverbiddelijk: ‘Ik had hem gewisseld, hier kan ik niet tegen’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 22:58 • Laatste update: 23:16

Als Aad de Mos trainer van Heracles Almelo was geweest, had hij Rai Vloet na zijn gemiste strafschop tijdens de 1-0 nederlaag tegen PEC Zwolle gewisseld. De aanvaller van Heracles faalde oog in oog met keeper Kostas Lamprou door een panenka over het doel heen te stiften. Mede door de misser van Vloet liep de ploeg van trainer Frank Wormuth in blessuretijd tegen een dure nederlaag aan.

De Mos gaf na afloop van de wedstrijd bij De Eretribune aan dat hij eigenlijk geen stuiver voor PEC gaf. "Nee, met die penalty voor Heracles helemaal niet." De Mos zocht naar een verklaring voor de panenka. "Vloet belt twee keer in de week met Memphis Depay, het zijn vrienden en allebei ex-PSV’ers. Vloet dacht waarschijnlijk: Wat hij kan, kan ik ook. In deze situatie, bij een 0-0 stand doe je dat niet”, doelde De Mos op de gemiste panenka van Vloet. "Die penalty moet je gewoon normaal nemen. Dan stel je jezelf boven het hele gebeuren, maar nu denkt hij alleen maar aan zichzelf. Dat is helemaal verkeerd. Ik had hem gewisseld, daar kan ik niet tegen. Voor de rest van de jongens ook niet.. hup, weg."

Rai Vloet heeft de ideale kans om Heracles op voorsprong te zetten en probeert het met een panenka... ?? ?? ESPN #?? #PECHER pic.twitter.com/2NdNG8P5PA — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2021

Roy Makaay, die ook aanwezig was bij De Eretribune, geeft aan dat hij zo’n zelfde beslissing als Vloet niet zou hebben gemaakt. “Aan panenka’s deed ik niet”, zegt de oud-spits. "Nooit. Ik heb bij Vitesse wel twee penalty's gemist en bij Deportivo de La Coruña één keer. Bij Feyenoord en Bayern München heb ik ze allemaal gemaakt.” Ook Makaay snapt niet waarom Vloet voor een panenka koos. “De situatie van Heracles, dat lang geen uitwedstrijd heeft gewonnen.. Ik denk dat als Vloet de penalty had benut, PEC Zwolle uit zichzelf niet heel snel een goal had gemaakt.”

Frank Wormuth verscheen na afloop van het verloren duel in Zwolle voor de camera’s van ESPN. De trainer van Heracles was mild voor Vloet. “Nee, ik ben niet boos. Rai is teleurgesteld, denk ik”, zo gaf hij aan. “Hij weet wat hij gedaan heeft. We hebben ook zulke penalty’s gezien die erin gaan. Maar als zo’n penalty er niet in gaat… Dit is vreemd. Maar ik ben niet boos.”