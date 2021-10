Feyenoord richt pijlen op spits van Botafogo ‘met flink prijskaartje’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 09:23 • Yanick Vos • Laatste update: 09:33

In de zoektocht naar een aanvallende versterking voor de toekomst is Feyenoord uitgekomen in Brazilië. Volgens Feyenoord Transfermarkt hebben de Rotterdammers de pijlen gericht op Matheus Nascimento, een zeventienjarige spits van Botafogo. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account hangt er een flink prijskaartje aan het talent en komen er ‘wat haken en ogen’ bij kijken. “Er zal een constructie bedacht moeten worden voor zijn komst”, zo klinkt het.

Het aantrekken van de Braziliaanse spits lijkt op voorhand geen eenvoudige opgave. Volgens de berichtgeving ligt er veel concurrentie op de loer. “Onder meer vanuit Engeland, Duitsland en Italië houden clubs zijn ontwikkelingen in de gaten. Dat gaat zijn komst naar Rotterdam uiteraard moeilijker maken.” Het contract van de 1.82 meter lange aanvaller bij Botafogo loopt door tot medio 2023. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op vijf miljoen euro. Nascimento kwam dit seizoen tien keer in actie namens de hoofdmacht van Botafogo in de Serie B. Deze voetbaljaargang scoorde hij eenmaal.

Feyenoord is ook nog altijd in de markt voor Amad Diallo. De buitenspeler van Manchester United was afgelopen zomer al op weg naar De Kuip. Een transfer ketste af toen de Ivoriaan geblesseerd raakte. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer liet op een persconferentie weten dat het de bedoeling is dat Diallo in januari alsnog wordt verhuurd. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schreef deze week op Twitter dat Feyenoord nog altijd kandidaat is. Inmiddels zouden echter ook andere clubs zich mengen in de strijd om de ex-speler van Atalanta.