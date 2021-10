‘Strijd om Pepi brandt los met Ajax als gegadigde; miljoenenbod geweigerd’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 06:57 • Chris Meijer • Laatste update: 08:15

De strijd om Ricardo Pepi is volledig losgebarsten, met Ajax als één van de vele gegadigden. CBS Sports meldt dat de achttienjarige spits een transferverzoek heeft ingediend bij zijn club FC Dallas en reeds een persoonlijk akkoord heeft bereikt met VfL Wolfsburg. Dat betekent overigens niet per se dat Pepi de overstap naar de Duitse club van trainer Mark van Bommel gaat maken, want er wachten nog stevige onderhandelingen met FC Dallas.

De naam van Pepi wordt al langer in verband gebracht met Ajax. De spits - tweevoudig Amerikaans international, met Mexicaanse roots - heeft bijna zijn eerste volledige seizoen bij de hoofdmacht van FC Dallas achter de rug. Pepi speelde inmiddels 55 wedstrijden in de Major League Soccer voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zette daar in juni 2019 zijn handtekening onder een tot medio 2026 lopend contract. Die langlopende verbintenis lijkt hem nu enigszins in de weg te zitten.

Er klonken afgelopen week vanuit de Verenigde Staten al geluiden dat er sprake was van een persoonlijk akkoord tussen Pepi en VfL Wolfsburg. CBS Sports benadrukt echter dat een transfer zeker nog geen uitgemaakte zaak is. FC Dallas zou Pepi in ieder geval tot het WK van 2022 in Qatar in huis willen houden, omdat dit toernooi zijn marktwaarde flink omhoog zou kunnen brengen. Een bod van dertien miljoen euro zou de Amerikaanse club dwingen om hem nu al te verkopen.

Dat is vooralsnog niet gebeurd: Sampdoria meldde zich met een bedrag van zeven miljoen euro in Dallas, maar zag dat bod razendsnel naar de prullenbak verwezen worden. Het transferverzoek dat Pepi heeft gedaan, kan de situatie echter veranderen. Het dwingt FC Dallas om te handelen. Het lijkt vast te staan dat er hoe dan ook een forser bedrag op tafel gaat komen dan Sampdoria bereid was te betalen, omdat er sprake is van veel belangstelling voor de jonge spits.

Ajax, Borussia Dortmund en Bayern München worden momenteel eveneens genoemd als concrete gegadigden in de strijd om Pepi. Bayern heeft een samenwerking met FC Dallas en in het kader daarvan trainde Pepi in 2019 al een tijdje mee in München. Eerder werd er al geschermd met de interesse van niet nader genoemde clubs uit Engeland, Duitsland en Italië. Pepi was dit MLS-seizoen voorlopig goed voor 13 doelpunten en 2 assists in 27 wedstrijden.