Wout Weghorst heeft corona en mist Champions League-duel

Maandag, 18 oktober 2021 om 10:43 • Yanick Vos • Laatste update: 10:48

Wout Weghorst is besmet met het coronavirus en moet in quarantaine, zo meldt zijn werkgever VfL Wolfsburg. De spits van de Bundesliga-club mist daardoor de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg van aanstaande woensdag. Het is een nieuwe tegenvaller voor de spits die onder trainer Mark van Bommel zijn basisplaats is kwijtgeraakt.

Weghorst kreeg zondag te maken met symptomen en testte vervolgens positief op het coronavirus. De rest van de Wolfsburg-selectie testte negatief. Door de besmetting is Weghorst voorlopig niet inzetbaar. Hij ontbreekt hoe dan ook woensdag in de Champions League en is een groot vraagteken voor de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen SC Freiburg.

In december raakte Weghorst nog in opspraak toen hij op Instagram zijn vraagtekens plaatste bij het huidige coronabeleid. De Oranje-international bood uiteindelijk openlijk zijn excuses aan voor zijn uitspraken. In april moest hij zich melden bij de clubleiding van Wolfsburg vanwege zijn uitlatingen omtrent corona. “Ik ben geen corona-ontkenner”, liet Weghorst een week later optekenen in de media.

“Alles gebeurt met een reden”, schrijft Weghorst maandagochtend op Instagram. “Het leven is als fietsen, je moet blijven bewegen om in balans te blijven. Ik gebruik deze tijd om mezelf te ontwikkelen en zal sterker terugkeren.” Weghorst zat zaterdag op de bank in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Union Berlin. Twintig minuten voor tijd mocht hij invallen, maar een nederlaag kon hij niet meer voorkomen.