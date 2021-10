Rellen en vernielingen rondom De Goffert: politie voert charges uit

Zondag, 17 oktober 2021 om 19:14 • Laatste update: 19:18

Na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse (0-1) zijn rellen ontstaan in Nijmegen. Honderden supporters van NEC zochten de confrontatie met de politie, meldt Omroep Gelderland. Een journalist van de regionale omroep zou buiten het stadion ook zijn bedreigd door supporters. Ook reed iemand met een scooter over zijn voet heen.

Tijdens de confrontatie met de politie hebben rellende supporters een politiebus compleet vernield. Er werd met stokken, stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De ME kwam eraan te pas om de orde herstellen. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, al is niet bekend hoeveel mensen zijn gearresteerd. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er charges zijn uitgevoerd. Op sociale media gaan ook beelden rond van gemaskerde Vitesse-fans, te herkennen aan geel-zwarte maskers, die vernielingen aanrichtten aan hekken rond De Goffert.

Het duurde lang voordat de spelersbus en de diverse supportersbussen van Vitesse konden vertrekken. De uitsupporters die in De Goffert waren, moesten tot twee uur na de wedstrijd in het stadion blijven. Dat gold ook voor veel journalisten en sponsoren. Vervolgens keerde de rust enigszins terug rondom het stadion. In de nacht van zaterdag op zondag zou een achttienjarige supporter van NEC al gewond zijn geraakt bij een vechtpartij tussen supporters van beide clubs, waarbij bijlen werden gebruikt.

In de buurt van een tankstation in Arnhem, waar de gewonde fan werd gevonden, zou volgens het Algemeen Dagblad een zogeheten 'Anti-NEK Feest' gehouden zijn door supporters van Vitesse. Een groepje hooligans van NEC zou daarop de groep hebben opgewacht bij het pompstation met bijlen. Toen fans van Vitesse daar lucht van kregen, zochten zij de confrontatie en leidde het tot een vechtpartij. Die berichten gaan momenteel rond in appgroepen van beide supportersgroepen.