Matthijs de Ligt opvallende afwezige in wedstrijdselectie Juventus

Zondag, 17 oktober 2021 om 13:43 • Yanick Vos • Laatste update: 15:11

Matthijs de Ligt ontbreekt in de wedstrijdselectie van Juventus voor de wedstrijd van zondagavond tegen AS Roma. De Oranje-international zou kampen met een hamstringblessure, zo bericht De Telegraaf. De ernst van de vermeende kwetsuur van de centrumverdediger is onbekend. Het is dan ook niet duidelijk hoe lang hij niet in actie kan komen voor de club uit Turijn.

De blessure is een nieuwe tegenvaller voor De Ligt, die zijn basisplaats bij het Nederlands elftal is kwijtgeraakt onder bondscoach Louis van Gaal. Na een teleurstellend verlopen EK geeft de trainer van Oranje de voorkeur voor Stefan de Vrij in het hart van de verdediging naast aanvoerder Virgil van Dijk. De afgelopen interlandperiode kwam de 22-jarige verdediger geen minuut in actie; zowel tegen Letland (0-1 winst) als tegen Gibraltar (6-0 winst) zat hij negentig minuten lang op de bank.

Door zijn blessure moet hij de kraker tegen AS Roma van vanavond 20.45 uur aan zich voorbij laten gaan. Aanstaande woensdag komt Juventus opnieuw in actie. In de Champions League is Zenit Sint-Petersburg dan de tegenstander, waarna volgende week zondag in Milaan de Italiaanse topper tegen Internazionale op het programma staat. Het is vooralsnog onduidelijk of De Ligt dan wel kan spelen.

Naast De Ligt kan Massimiliano Allegri tegen Roma ook niet beschikken over Paulo Dybala. De smaakmaker viel in de wedstrijd tegen Sampdoria geblesseerd uit en verliet in tranen het veld. Dybala mist ook de wedstrijden tegen Zenit Sint-Petersburg en Internazionale. "Het is geen terugval, maar we nemen gewoon de tijd", zie Allegri tijdens de persconferentie vrijdag. "We dachten dat hij misschien een paar dagen minder nodig zou hebben om te herstellen, maar de herstelperiode verschilt altijd bij dit soort spierblessures."