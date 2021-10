Danny Blind verbaasd na ‘savage attack’: ‘Ik heb met niemand gesproken’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 13:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:47

Danny Blind is uiterst verbaasd dat hij afgelopen week in het nieuws kwam in Engeland. De assistent-bondscoach van het Nederlands elftal toonde zich in een interview met de Daily Mirror uiterst kritisch over de spelopvatting van Manchester United en betwijfelde of Ole Gunnar Solskjaer wel de juiste persoon is om het tij te keren. Blind verzekerde zaterdag bij Ziggo Sport dat hij met geen enkele journalist in Engeland heeft gesproken.

“Ik heb het op een Nederlandse website gelezen, maar ik heb met niemand gesproken van de Engelse pers. Ik heb hier gesproken”, vertelde Blind in gesprek met presentator Wytse van der Goot. “Ik heb mijn werk als analist bij de wedstrijd tussen Manchester United en Everton gedaan. Volgens mij ben ik als analist iemand die dicht bij de feiten blijft en bij hetgeen wat ik zie. Dat heb ik toen gezegd, maar dat was absoluut geen aanval op Solskjaer.”

Zeg Danny, heb jij iemand van de Daily Mail gesproken? ?? De Engelse tabloid kopte deze week dat Blind zou hebben uitgehaald naar Ole Gunnar Solksjaer, maar hij ontkracht deze berichten direct ????#ZiggoSport #PremierLeague #WATLIV pic.twitter.com/4NaXNuNbLL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2021

Het lijkt er dus op dat de Daily Mirror de analyse van Blind rondom het duel op Old Trafford als een eigen interview heeft gepubliceerd. “Sterker nog, ik heb gezegd dat Manchester United voor Solskjaer heeft gekozen en dat ze hem dan ook de tijd moeten geven”, benadrukte de vader van voormalig Mancunian Daley Blind. “Maar in die wedstrijd ging niet alles goed, dat moet ook benoemd worden.”

“Wat is de identiteit van deze ploeg?", vroeg Blind zich af in het vermeende interview, om zich vervolgens te richten op Solskjaer. "Wat is zijn plan? Dat is precies wat eraan ontbreekt met Solskjaer. Er is geen tactisch plan. Zijn team is niet in staat om druk te zetten op tegenstanders zoals Manchester City doet. Je hoeft niet altijd met volle overgave erop te klappen, maar we zien er helemaal niets van. Alles bij Manchester United is gebaseerd op de kwaliteiten van individuele spelers. Die hebben kwaliteiten en kunnen vaak een resultaat veiligstellen voor het team. Maar het is nooit een teamresultaat."

"Manchester United heeft moeite om dominant voetbal te spelen, dat is het probleem. Nadat ze op voorsprong kwamen tegen Everton, bleven ze op hun eigen helft wachten op de tegenstander. Ze wilden in de counter scoren, maar dat is niet goed genoeg voor een club als Manchester United”, zo werd Blind geciteerd. “Na de gelijkmaker konden ze de wedstrijd niet omkeren. Ze creëerden nagenoeg geen kansen. De resultaten vallen tegen. Ze verloren van Young Boys, tegen West Ham United in de EFL Cup, tegen Aston Villa, en ze hadden geluk tegen Villarreal in de Champions League vanwege de kwaliteiten van Ronaldo. Tegen Everton volgde weer een gelijkspel. Het moet beter en het kan ook beter."

Het zogenaamde interview werd door verschillende Engelse media gedeeld. De Daily Mirror spiral afgelopen week van een 'savage attack' van Blind, terwijl de Manchester Evening News opmerkte dat de tactiek van Manchester United 'op brute wijze bespot' wordt door de rechterhand van Louis van Gaal.