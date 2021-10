Sergio Busquets vertelt wat hij van arbitrage hoorde; analisten zijn verbijsterd

Zondag, 10 oktober 2021 om 23:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:46

Het winnende doelpunt van Spanje in de Nations League-finale tegen Frankrijk (1-2) blijft de gemoederen bezighouden. Kylian Mbappé stond in de ogen van veel socialmediagebruikers buitenspel, maar volgens de arbitrage niet. Scheidsrechter Anthony Taylor vertelde na afloop aan Sergio Busquets dat er na de pass van Theo Hernández sprake was van een nieuwe spelsituatie, omdat Eric García de bal toucheerde. Analisten in Nederland zijn evenwel verbijsterd door de beslissing om het doelpunt goed te keuren.

"De tweede goal leek buitenspel", reageert Busquets, die zelf werd verkozen tot de beste speler van de finaleronde van de Nations League. "We zetten een goede buitenspelval met onze verdediging. Ik denk dat Mbappé buitenspel stond. Maar de scheidsrechter zei dat het er niet toe deed, omdat Eric de bal raakte. Ik vind het nergens op slaan. Eric raakt de bal omdat hij ziet dat Mbappé in een goede positie staat." García kreeg hetzelfde te horen van de arbiter: omdat hij probeerde de bal te spelen, veranderde de situatie. "Wat moet ik dan doen? Opzij stappen en hem laten rennen? Blijkbaar is dat de regel...", treurt de verdediger, die hoopt op een verandering van de spelregel. "Maar voor nu doet het gewoon heel erg veel pijn."

'Misschien wil-ie snel naar huis...' ???? Frankrijk leidt, maar staat Kylian Mbappé geen buitenspel? Of wordt de goal goedgekeurd omdat Eric García 'm nog aanraakt? ??#ZiggoSport #NationsLeague #SPAFRA pic.twitter.com/BvR51d8yUd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 10, 2021

Het besluit leidde wereldwijd tot veel onbegrip. Toen de leden van de arbitrage een medaille om hun nek kregen, klonk zelfs gefluit vanaf de tribunes. Pierre van Hooijdonk probeerde bij de NOS meteen uit te leggen waarom het doelpunt geldig was. "We zien allemaal wel dat het buitenspel is wanneer het beeld stil komt te staan. Dan gaan we een aantal slomo’s bekijken en dan blijkt dat er een nieuwe spelsituatie is ontstaan doordat Eric García de bal raakt. Dat moet het dan zijn, volgens mij is dat dit seizoen een nieuwe regel geworden. Daar kun je alles van zeggen, maar ik denk dat we allemaal wel zagen dat Mbappé in eerste instantie over het randje stond."

Ronald de Boer noemde de uitleg van de arbitrage 'echt lariekoek'. "Als je ‘m nou zo aanraakt dat de bal enorm van richting wordt veranderd… Maar deze pass was ook zo bedoeld, die richting op. Ik begrijp het niet helemaal", zegt De Boer bij Ziggo Sport. In praatprogramma Studio Voetbal noemt Rafael van der Vaart het goedkeuren van de treffer 'bezopen'. Ibrahim Afellay vindt dat de arbitrage de spelsituatie al had moeten afkappen nadat de pass werd verstuurd. "De intentie is toch dat de bal achter de verdediger gespeeld wordt? Vanaf dat moment is het buitenspel. Doordat die verdediger ‘m wil onderscheppen, is het een andere situatie? Het gaat toch om het moment waarop de spits vertrek?"

"Eigenlijk moet je het zien als hinderlijk buitenspel, want als er niemand staat, had hij die sliding niet gemaakt", vindt Rafael van der Vaart. Tafelgast Ron Jans vindt de regelgeving 'gewoon' oneerlijk. Arno Vermeulen kreeg van een woordvoerder van de KNVB te horen hoe het precies zit. "Ik heb gebeld met de KNVB, omdat ik het ook precies wilde weten. Op het moment dat een speler bewust een bal raakt, heft hij het buitenspel op. Hij verlengt ‘m bewust, vindt de scheidsrechter, en dan hef je het buitenspel op. Dan maakt het niet uit dat je buitenspel staat en is het een goal. Het is anders als je ‘m tegen je aan geknald krijgt."