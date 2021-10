Kai Havertz: ‘Dan kom je voorbij op YouTube, Instagram en in iedere meme’

Zondag, 10 oktober 2021 om 19:30 • Chris Meijer

Kai Havertz nam vorig seizoen in de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City (0-1) de winnende treffer voor zijn rekening. De Duitse aanvallende middenvelder voelde de nodige zenuwen toen hij na het passeren van doelman Ederson de bal voor een leeg doel voor het inschieten had. Havertz was bang om bij het missen van de kans uit te groeien tot een meme.

“Ja, honderd procent”, antwoordt Havertz op de vraag op de officiële website van Chelsea of hij zenuwen voelde toen hij tijdens de Champions League-finale de bal voor een leeg doel voor het inschieten kreeg. “Dat zijn de moeilijkste momenten. Als je mist, kom je voorbij op YouTube, Instagram en in iedere meme. Dus ik dacht: alsjeblieft, ik moet nu scoren. Dat gebeurde en dan zijn dat de beste momenten die je kunt beleven in het voetbal.”

City fans ???????? ???????? ??



De laatste ontmoeting tussen Chelsea en Manchester City was er niet zomaar één ??

Kai Havertz werd de matchwinner met zijn goal ??



? Chelsea - Manchester City

? Vanaf 13:20 uur

?? Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #PremierLeague #CHEMCI pic.twitter.com/mpQV7bQCx5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 25, 2021

Chelsea nam Havertz ruim een jaar geleden voor tachtig miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Voorlopig kwam hij tot 10 doelpunten en 10 assists in 54 officiële wedstrijden. “Natuurlijk raak je vanzelf gewend naarmate je meer wedstrijden speelt. Je hebt in Engeland een ander type voetbal. Na zes maanden werd het steeds makkelijker en heb ik mijn plek goed kunnen vinden. Ik voel me goed op het veld.”

“Op basis van mijn instinct spelen was altijd een van mijn belangrijkste krachten. Puur en alleen voetballen en niet te veel nadenken over andere dingen. Iedereen verwacht door mijn prijskaartje dat ik bij Chelsea heel goed speel. Als dat niet het geval is, beginnen de mensen te praten. Maar alles werd na zes maanden beter”, besluit de 22-jarige aanvallende middenvelder. Havertz is momenteel bij de Duitse nationale ploeg voor de interlands tegen Roemenië (2-1 overwinning) en Noord-Macedonië (maandagavond).