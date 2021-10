Cristiano Ronaldo had bijzondere prioriteit bij verhuizing naar Manchester

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 16:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:51

Cristiano Ronaldo stelt ook als speler van Manchester United alles in het werk om optimaal fit te blijven. De Portugese superster heeft er bij zijn entourage op aangedrongen dat hij ook in Engeland wil beschikken over cryotherapie en heeft daarvoor een bijbehorende cabine van zestigduizend euro laten overkomen uit Turijn. Een operatie die flink wat voeten in aarde had, vertelt een anonieme bron tegen the Sun.

Met de ijscabine kan Ronaldo een situatie nabootsen waarbij het tweehonderd graden onder nul is, met als doel om zijn spieren beter te behandelen en sneller te herstellen. De omstandigheden in de cabine zijn dusdanig heftig dat Ronaldo handschoenen moet dragen om het ijsbad te betreden. Ook mag hij er niet langer dan vijf minuten in verblijven om schade aan zijn gezondheid te voorkomen. Experts en deskundigen zijn desondanks van mening dat de therapie de bloedcirculatie stimuleert en het immuunsysteem verbetert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo gebruikte het apparaat voor het eerst in zijn tijd bij Real Madrid, in 2013. "Ronaldo is uiterst gedreven als het om zijn eigen lichaam gaat", vertelt een anonieme bron tegen bovengenoemde Engelse krant. "Hij zal er altijd alles aan doen om een voorsprong te hebben op andere spelers. Het was geen gemakkelijke opgave om de cryotherapiekamer van Italië naar Cheshire te vervoeren, maar hij is blij dat het er nu is. Het zal hem helpen bij zijn herstelroutine na de wedstrijd."

Met het vervoer van de cabine is naar verluidt duizenden euro's gemoeid. "Het was een van zijn belangrijkste prioriteiten, omdat hij weet hoe veeleisend de Premier League is. Hij wil er voor zorgen dat hij op het toppunt van zijn fysieke gesteldheid blijft." Ronaldo is overigens niet de enige speler die groot voorstander is van cryotherapie. Ook zijn ploeggenoot Marcus Rashford duikt regelmatig in de cabine, terwijl Ronaldo in zijn tijd bij Real Madrid de cabine deelde met Gareth Bale. Ook spelers van Leicester City gebruikten de therapie in het jaar dat de landstitel werd veroverd.