Frankrijk moet plannen tegen Spanje wijzigen na positieve coronatest

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 11:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

Adrien Rabiot mist zondag met Frankrijk de finale van de Nations League tegen Spanje. De middenvelder van Juventus heeft positief getest op het coronavirus en is daardoor niet beschikbaar voor bondscoach Didier Deschamps.

Frankrijk rekende donderdagavond in de halve finale van de Nations League af met België (2-3). Les Bleus keken bij rust nog tegen een 2-0 achterstand aan, maar wisten de wedstrijd dankzij goals van Karim Benzema, Kylian Mbappé en Theo Hernández in de tweede helft om te buigen. Rabiot kwam tegen de Rode Duivels 75 minuten in actie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rabiot is in Turijn, waar het duel werd gespeeld, achtergebleven en daar in isolatie gegaan. De rest van de selectie van Frankrijk is voor de finale afgereisd naar Milaan. De middenvelder, die 22 interlands achter zijn naam heeft staan, wordt naar alle waarschijnlijk vervangen door Aurélien Tchouaméni van AS Monaco.

Voor Deschamps is de afwezigheid van de Fransman een hard gelag. De bondscoach kan tijdens het finaleduel namelijk ook geen beroep doen op N'Golo Kanté, die in een eerder stadium net als Rabiot positief testte op het coronavirus en de interlandperiode moest laten schieten. De finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk staat zondag om 20:45 uur op het programma.