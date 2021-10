Messi noemt vier favorieten voor de Ballon d’Or: ‘Hij was excellent’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 20:16 • Chris Meijer

Lionel Messi voelt zich geen favoriet voor de uitreiking van de Ballon d’Or, op 29 november in Parijs. De 34-jarige Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain was in 2019 voorlopig de laatste winnaar van de de door France Football uitgereikte trofee. De zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or rekent Kylian Mbappé, Neymar, Robert Lewandowski en Karim Benzema tot favorieten om de prijs in ontvangst te nemen.

“Nee, ik voel me geen favoriet en houd er ook niet van om erover te praten tot de uitslag bekend is. Als het zou gebeuren, zou het geweldig zijn. Het zou geweldig zijn om de Ballon d’Or opnieuw te winnen”, vertelt Messi in gesprek met France Football. “Het is al geweldig om als enige speler zes keer de Ballon d’Or te hebben gewonnen. De zevende Ballon d’Or zou fantastisch zijn, ik zou heel gelukkig en dankbaar zijn. Maar ik wil er verder niet aan denken.”

Messi wordt door het Franse voetbaltijdschrift gevraagd naar de andere favorieten. “Ik ben altijd bang om iemand te vergeten als zoiets wordt gevraagd. Er zijn binnen mijn team minimaal twee spelers op wie ik makkelijk zou stemmen: Ney en Kylian. Robert Lewandowski heeft een geweldig jaar gehad. En Karim Benzema was ook excellent. We weten ook dat grote prijzen belangrijk zijn. De Champions League, het EK en de Copa América spelen mee in de stemming.”

“Of ik Mbappé een advies moet geven om de Ballon d’Or te winnen? Eerlijk gezegd ben ik niet de persoon om hem advies te geven. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik er niet echt op gefocust was”, vervolgt Messi. “De Ballon d’Ors die ik heb gewonnen, zijn het resultaat van collectieve overwinningen. Als het team goed speelt, hebben de individuen een kans om uit te blinken. Dat gebeurt gewoon natuurlijk. Het belangrijkste is om prijzen te winnen, zodat je een goede positie hebt om de Ballon d’Or te krijgen.”

“Het is makkelijk om met een speler als Mbappé te spelen. Daarnaast spreekt Kylian perfect Spaans, dus dat zorgt ervoor dat we elkaar goed kunnen vinden op het veld. Dat maakt dingen makkelijker. Maar ik ben nog niet zo lang bij PSG, dus het is nog wat vroeg om conclusies te trekken”, stelt Messi. Hij wordt gevraagd naar het verschil tussen MSN (Messi, Suárez, Neymar bij Barcelona) en MMN (Messi, Mbappé, Neymar bij Paris Saint-Germain).

“Leeftijd, ten eerste”, antwoordt Messi met een lach. “We waren jong toen we met Ney samen kwamen te spelen. Nu is Kylian de jongeling. De Luis van toen is een hele andere speler dan Kylian. Luis is een pure nummer negen, die uitstekend functioneert in het strafschopgebied. Kylian houdt er meer van om aan de bal te zijn. Hij is krachtig en extreem snel. Als je hem ruimte geeft, vermoordt hij je. Het zijn twee spectaculaire spelers, met verschillende kwaliteiten.”