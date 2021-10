WK-deelname lijkt illusie voor Dick Advocaat en Bert van Marwijk

Donderdag, 7 oktober 2021 om 21:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:42

Dick Advocaat moet nog altijd wachten op zijn eerste zege als bondscoach van Irak. Donderdagavond nam de Nederlandse oefenmeester het met zijn ploeg op tegen Libanon, dat niet verslagen werd: 0-0. Een fikse tegenvaller voor Irak, dat momenteel met slechts twee punten uit drie duels de vijfde plek bezet in Groep A van de WK-kwalificatiereeks. In dezelfde poule ging Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten met 0-1 onderuit tegen Iran, dat met negen punten aan de leiding gaat. Zuid-Korea volgt met zeven punten op de tweede plek, terwijl de VAE (twee uit drie), Libanon (twee uit drie) en Syrië (een uit drie) de groep completeren.

Irak - Libanon 0-0

In aanloop naar de ontmoeting met Libanon kreeg Advocaat al slecht nieuws te verwerken vanuit de medische staf, daar sterspeler Mohanad Ali vanwege een zware knieblessure de rest van de kwalificatiecyclus niet meer in actie kan komen. Ondanks zijn afwezigheid was Irak gedurende het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij. Bashar Resan noteerde na rust de grootste kans van de wedstrijd, maar de linkermiddenvelder faalde oog in oog met doelman Mostafa Matar opzichtig.

Het artikel gaat verder onder de video Van Gaal: 'Bergwijn wil niet als rechtsbuiten spelen' Meer videos

Later in de wedstrijd kwam Resan opnieuw in kansrijke positie; ditmaal smoorde een schot in de kiem. Tien minuten voor het eindsignaal kwam Irak zelfs nog goed weg, toen Rabih Ataya verzuimde een grote kans te verzilveren. Sinds de aanstelling van Advocaat wist Irak nog niet tot scoren te komen en de droom van kwalificatie voor het WK begint steeds meer op een illusie te lijken.

Verenigde Arabische Emiraten - Iran 0-1

Net als voor Advocaat wordt kwalificatie voor het WK ook voor Van Marwijk een lastig verhaal. Tegen de ploeg van Alireza Jahanbakhsh en consorten kwamen de VAE in de zeventigste minuut op achterstand door toedoen van Mehdi Taremi, die de enige treffer van de wedstrijd aantekende. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kon Sardar Azmoun de score vanaf elf meter nog verdubbelen, maar de aanvaller van Zenit Sint-Petersburg verzuimde de buitenkans te benutten. De twee beste landen van de groep kwalificeren zich direct, terwijl de nummer drie in de poule de kans krijgt om zich via play-offs alsnog te plaatsen.