Maduka Okoye over bijzonder debuut: ‘Het voelde haast onwerkelijk’

Woensdag, 6 oktober 2021 om 21:27 • Dominic Mostert

Maduka Okoye speelde al tien interlands voor Nigeria en staat naar verwachting ook onder de lat in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek van donderdag en zondag. De doelman van Sparta Rotterdam is de eerste keus van bondscoach Gernot Rohr, ondanks dat er veel scepsis klonk toen hij voor het eerst onder de lat stond. In gesprek met de BBC vertelt Okoye over zijn ontwikkeling als international en zijn toekomstdromen.

De inmiddels 22-jarige keeper kwam in beeld bij Nigeria toen hij uitkwam voor de Onder-19 van Fortuna Düsseldorf. De bondscoach van Nigeria, zelf een Duitser, werd door sportief directeur Lutz Pfannenstiel van Fortuna gewezen op de jonge Okoye. Op 13 oktober 2019 debuteerde hij in de vriendschappelijke interland tegen Brazilië. De 1.97 meter lange sluitpost had op dat moment nog geen enkele wedstrijd gespeeld voor het eerste elftal van een club, waardoor er getwijfeld werd aan zijn kwaliteiten. "In het begin klonk er veel twijfel over me", vertelt Okoye. "Toen ik in de lagere competities van Duitsland speelde, konden mensen niet geloven dat ik talent bezat."

"Nu zijn er veel minder mensen die aan me twijfelen. Hoe hoger het niveau waarop je speelt, hoe meer ze je respecteren." Okoye transfereerde in de zomer van 2020 naar Sparta en ontwikkelde zich tot een betrouwbare keeper. In zijn eerste seizoen werd hij in 28 wedstrijden slechts 35 keer gepasseerd en hield hij 10 keer de nul. In het huidige seizoen staat de teller op zestien tegengoals in acht duels. Zondag hield hij Sparta met knappe reddingen langdurig op de been tegen PSV, maar hij kon een 2-1 nederlaag niet voorkomen. Na de nederlaag reisde Okoye af naar Afrika om zijn land te vertegenwoordigen, wat hij ondanks negen opeenvolgende basisplekken nog altijd niet als gegeven beschouwt.

"Ik ben erachter gekomen dat clubvoetbal iets heel anders is dan spelen voor je land. Ik zie mezelf nog niet als de nummer één van Nigeria. Ik moet nog veel stappen zetten voordat ik de onbetwiste nummer één word", stelt Okoye, die zijn debuut in oktober 2019 beschrijft als 'haast onwerkelijk'. "We speelden in Singapore een wedstrijd tegen Brazilië, als deel van hun oefencampagne. Francis Uzoho raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd, dus ik moest samen met de andere reservekeeper Ikechukwu Ezenwa een snelle warming-up doen. Het was hij of ik. Ik was nerveus toen de keuze op mij viel en er ging veel door me heen, maar zodra ik het veld betrad, voelde het als iedere andere wedstrijd."

Okoye kwam in de tweede helft binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Uzoho, waarna niets meer veranderde aan de stand (1-1). Hij richt zich momenteel op de kwalificatie voor het WK 2022. In Groep C van de Afrikaanse kwalificatiereeks staat Nigeria na twee wedstrijden bovenaan met zes punten. "We moeten onze plicht doen en ons kwalificeren", vindt Okoye. In januari spelen the Super Eagles in de groepsfase van de Afrika Cup tegen Egypte, Soedan en Guinee-Bissau. "Zulke toernooien vormen een mooi platform voor spelers als ik. Uiteindelijk hoop ik in de Premier League te spelen. Op dit moment is het belangrijkste dat ik veel aan spelen toekom en mezelf ontwikkel, wat ik doe bij Sparta in de Eredivisie."