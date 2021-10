PSV hoopt met deze elf grote winnaar van het weekend te worden

Zondag, 3 oktober 2021 om 18:50 • Laatste update: 19:13

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondagavond. De Eindhovenaren treden met exact dezelfde elf spelers aan die donderdag ook begonnen aan het gewonnen Europa League-duel met Sturm Graz (1-4). Het eerste fluitsignaal in het Philips Stadion, dat gegeven wordt door scheidsrechter Sander van der Eijk, klinkt om 20:00 uur.

Vrijdag meldde Schmidt op de website van de club al dat hij tegen Sparta nog steeds geen beroep kan doen op Noni Madueke en Davy Pröpper. Het tweetal ontbrak midweeks ook in Europees verband in Oostenrijk. "Ze zijn nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie", aldus Schmidt. Madueke viel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) geblesseerd uit, terwijl ook Pröpper licht geblesseerd is. De selectie van PSV kent voor de rest geen blessuregevallen, waardoor er voor de hoofdcoach genoeg smaken zijn om uit te kiezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt kreeg de afgelopen weken veelvuldig kritiek van het Nederlandse journaille op zijn wisselbeleid. Tegen Sparta begint de trainer echter gewoon met de vertrouwde namen. Ritsu Doan krijgt als rechtsbuiten opnieuw de voorkeur boven Yorbe Vertessen, die donderdag nog belangrijk was met een treffer tegen Sturm Graz. Even werd gedacht dat Mario Götze en Eran Zahavi rust zouden krijgen tegen Sparta, maar ook zij zijn er gewoon bij.

PSV kan door de verliespartijen van Ajax en Feyenoord de grote winnaar van het weekend worden. Ajax ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen FC Utrecht, terwijl Feyenoord met 2-1 struikelde bij Vitesse. Mocht PSV winnen van Sparta, dan komt het op achttien punten uit acht duels en stijgt het van de vijfde naar de tweede plek. De achterstand op Ajax bedraagt dan nog slechts één punt. Op 24 oktober staan Ajax en PSV rechtstreeks tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré, Götze; Gakpo, Zahavi, Doan

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Jans; Auassar, Mijnans, Osman; Emegha, Smeets, Van Crooij