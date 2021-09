Mark Clattenburg onder vuur na uitspraak over vrouwelijke arbiters

Donderdag, 30 september 2021 om 20:04 • Mart Oude Nijeweeme

Mark Clattenburg is flink onder vuur komen te liggen na een uitspraak over vrouwelijke scheidsrechters. De voormalig Premier League-scheidsrechter stelt dat vrouwen moeten kiezen tussen een sportieve carrière als scheidsrechter of zwanger raken. Vrouwelijke scheidsrechter die zwanger raken doorlopen 'een moeilijk pad', zo stelt Clattenburg. Een uitspraak die niet bij iedereen goed is gevallen.

Clattenburg begon zijn betoog over de aanwezigheid van vrouwen in het topvoetbal nog rooskleurig in gesprek met talkSPORT. "We hadden altijd een assistent-scheidsrechter in de Premier League (Sian Massey-Ellis, red.) en nu hebben we een vrouw die arbitreert in de Football League, Rebecca Welch, dus vrouwen beginnen zich te ontwikkelen in het mannenvoetbal", aldus Clattenburg. "En als je bijvoorbeeld naar de UEFA kijkt, floot de Franse Stephanie Frappart de finale van de Super Cup. Dus ook de UEFA krijgt steeds meer vrouwen."

"Het probleem met vrouwen is alleen, en zeker bij het arbitreren in het voetbal, dat ze een moeilijke weg doorlopen als ze zwanger worden tijdens hun scheidsrechterscarrière. Dat kan ze heel lang tegenhouden", gaat de in 2017 gestopte arbiter verder. "Dus ze moeten deze keuze maken: willen ze zwanger worden of willen ze scheidsrechter worden? Veel vrouwen worstelen met de fitheidstest voor mannen. Als je bij de mannen wilt spelen, moet je aan die criteria voldoen. Als je zwanger wordt, kan het je twee of drie jaar van je carrière kosten", voegde Clattenburg eraan toe.

Op Twitter kunnen de woorden van Clattenburg op weinig bijval rekenen. Zo wees iemand naar zevenvoudig Wimbledon-kampioen Serena Williams en WK-winnares Alex Morgan als voorbeelden van vrouwen die na het krijgen van kinderen op het hoogste niveau presteren in de sport. "Ik moest even de kalender checken om zeker te weten dat we niet in 1940 leven", aldus een reactie. Ook toen Clattenburg werd ondervraagd over zijn mening, weigerde de voormalige scheidsrechter, die toezicht hield op de finale van het EK 2016 tussen Portugal en Frankrijk, zijn standpunt te wijzigen.