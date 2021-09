KNVB ging zélf de fout in bij inschrijving van Klaas-Jan Huntelaar

Woensdag, 29 september 2021 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Klaas-Jan Huntelaar heeft de regels niet overtreden door afgelopen zondag in actie te komen voor het zesde elftal van amateurclub HC'03, zo bevestigt nu ook de KNVB aan De Telegraaf. Toch staat de 38-jarige Huntelaar nog niet helemaal goed in het systeem van de Nederlandse voetbalbond, omdat de Duitse bond zijn internationale vrijgave nog niet heeft geregeld.

Er ontstond woensdag ophef over de deelname van Huntelaar aan de amateurwedstrijd, toen SV DCS-voorzitter René van Leeuwen vraagtekens plaatste bij de speelgerechtigdheid van de voormalig Oranje-international. "Wij zijn aan het uitzoeken of er een internationale overschrijving is aangevraagd door deze amateurclub voor speler Huntelaar", zo stelde Van Leeuwen. "Indien niet conform de regels is gehandeld, zal de club hierover worden geïnformeerd en zullen maatregelen worden getroffen."

De verrassing in Nederland was groot toen Huntelaar afgelopen weekeinde bleek te hebben meegespeeld in de kelderklasse van het amateurvoetbal. "Ten eerste vinden we het natuurlijk bijzonder leuk dat we Klaas-Jan op onze amateurvelden terug blijven zien", reageert de KNVB. "Dat is mooi voor het amateurvoetbal en de beleving hiervan, veel mensen zullen al genoten hebben van het bericht hierover."

Hoewel het ICT-systeem van de KNVB aan HC'03 aangaf dat de inschrijving van Huntelaar correct was afgerond, blijkt dat niet het geval. "Het is uiteraard zeer uitzonderlijk dat een oud-international aansluitend op zijn loopbaan in het buitenland de stap maakt naar dit niveau in Nederland. Helaas hebben we moeten constateren dat er in de ICT-systemen iets niet helemaal goed is gegaan. Dit gaan we uiteraard snel oplossen."

Volgens de KNVB heeft zowel Huntelaar als HC'03 niets fout gedaan. "In dit geval zijn er door Klaas-Jan en zijn club geen regels overtreden, zij mochten afgaan op wat het systeem hen aangaf. Wel moeten we alsnog van de Duitse bond de internationale vrijgave ontvangen. Wij gaan er achteraan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zodat hij hopelijk komend weekend weer kan meespelen."

Teamleider André Nijman van HC'03 laat aan De Gelderlander weten dat het de bedoeling is dat Huntelaar de rest van het seizoen mee gaat spelen bij het zesde elftal van de club uit Drempt. In dat team zijn ook zijn broer Niek en neef Nico actief als speler. Afgelopen zondag wist Huntelaar in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Concordia Wehl 10 niet te scoren. Hij speelde de volledige wedstrijd mee.