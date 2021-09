Horrorblessure voor Lassina Traoré na botsing met Denzel Dumfries

Dinsdag, 28 september 2021 om 19:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:28

Lassina Traoré moet vrezen voor een ernstige blessure. De aanvaller van Shakhtar Donetsk raakte dinsdagavond ongelukkig in botsing met Denzel Dumfries in de wedstrijd tegen Internazionale. Hij werd na tien minuten afgevoerd per brancard en moest zich laten vervangen door Tetê.

De botsing vond plaats na zeven minuten, bij een 0-0 stand. Dumfries dook naar een lage bal, terwijl ook Traoré de bal wilde hebben. De ex-aanvaller van Ajax kreeg het gewicht van de rechtsback op zijn been. Met name zijn enkel en voet leken getroffen te worden. Na een korte behandeling werd hij met een golfkar van het veld gehaald. Traoré was de afgelopen weken juist op dreef voor Shakhtar. Hij scoorde zes keer in de eerste zeven competitieduels.