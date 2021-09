Kieft ziet drie nieuwe leiders bij AZ na vertrek Boadu, Koopmeiners en Stengs

Zaterdag, 25 september 2021 om 07:48 • Yanick Vos • Laatste update: 07:51

AZ is bijzonder moeizaam begonnen aan dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Pascal Jansen is terug te vinden op de zeventiende plaats op de ranglijst met slechts drie punten uit vijf wedstrijden. Het vertrek van onder meer Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs lijkt AZ zwaar te vallen, ziet ook Wim Kieft. In zijn column voor De Telegraaf analyseert hij de situatie van de Alkmaarders en wijst hij naar drie nieuwe leiders in het team van Jansen.

Jansen werd vorig seizoen naar voren geschoven toen Arne Slot op straat werd gezet naar aanleiding van gesprekken met Feyenoord. Volgens Kieft kwam Jansen destijds in een gespreid bedje terecht. “Inmiddels is het na het vertrek van kopstukken als Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs niet zo rustig meer. Slot mocht van de AZ-directie niet met concurrent Feyenoord onderhandelen. Op dit moment is AZ echter allesbehalve een concurrent voor het Feyenoord van Slot”, aldus Kieft.

Volgens de oud-international weet AZ zich geen raad met ‘de erfenis van het supertrio’. Hij merkt op dat er veel veranderd is in de AZ-selectie en er een andere dynamiek ontstaat. “De hiërarchie verandert en iedereen zoekt of jaagt op een bepaalde positie in de groep. Iemand moet de leiding overnemen van Koopmeiners in dit geval. Bij degenen die daarvoor in aanmerking komen zorgt dat voor een totaal andere druk. Vorig seizoen kon zo iemand lekker in de schaduw meevoetballen. Liep het even niet bij AZ, dan wees iedereen naar Koopmeiners. Scoorde AZ niet, dan kreeg Boadu de volle laag en als AZ geen kansen creëerde of de creativiteit ontbrak in het aanvalsspel, dan moest Stengs het ontgelden.”

“Fredrik Midtsjö, Jesper Karlsson of Albert Gudmundsson konden toen gewoon meelopen, maar nu wordt er naar die drie gekeken door iedereen. Zij gelden als nieuwe leiders”, vervolgt Kieft. Hij ziet het drietal als goede spelers die het verschil kunnen maken en van wie meer wordt verwacht. Volgens Kieft heeft het drietal het echter moeilijk in die nieuwe rol. “Als de nieuwe spits Vangelis Pavlidis dan ook nog iets te veel kansen mist en daar een blunder van Timo Letschert tegen FC Twente overheen komt, dan zit je in een negatieve spiraal.” Letschert ging donderdag in Enschede de fout in bij de 0-2 van Daan Rots en werd al na 22 minuten spelen gewisseld door Jansen.

Kieft benadrukt dat Jansen in een moeilijke situatie terecht is gekomen. Hij verwacht dat AZ uiteindelijk wel weer punten gaat pakken. “Kwalitatief doen ze niet onder voor clubs als FC Utrecht, FC Twente en FC Groningen. Je zal deze moeilijke fase met z’n allen moeten overleven”, aldus Kieft, die opmerkt dat Koopmeiners, Boadu en Stengs ‘prima transfersommen’ opleverden. “Als je ziet hoe moeilijk die jongens het hebben bij hun nieuwe clubs was dit waarschijnlijk ook het juiste moment om ze te verkopen.”