Trainingspak Louis van Gaal levert duizenden euro’s op: ‘Het kan niet beter’

Zaterdag, 25 september 2021 om 07:05 • Yanick Vos

Louis van Gaal stond vrijdagavond niet alleen langs de lijn tegen Jong AZ om Telstar aan een overwinning te helpen. Het ging de trainer vooral ook om geld op te halen voor Spieren voor Spieren, het goede doel waar hij en zijn vrouw ambassadeur voor zijn. Van Gaal gaf na afloop van de 1-0 overwinning blij te zijn met de opbrengst, die door kledingstukken van de trainer nog met duizenden euro’s werd opgeschroefd.

De kaartverkoop voor het duel in de Keuken Kampioen Divisie bracht al een behoorlijk bedrag op. Er waren bijna drieduizend toeschouwers aanwezig in Velsen. “Er is ook heel veel geld opgehaald voor het goede doel. Het kan niet beter. Ik ben er heel blij mee”, sprak Van Gaal na afloop tijdens de persconferentie. Volgens Voetbal International liep de opbrengst door een veiling nog verder op. Voor het trainingspak van de trainer werd 3.700 euro betaald, terwijl een sweater en regenjas voor respectievelijk 1.000 en 1.300 euro onder de hamer gingen.

Telstar won de wedstrijd door een doelpunt van Glynor Plet in de negende minuut. “Ik vind het ongelooflijk wat die Plet nog allemaal kan op die leeftijd, 34 jaar oud. Hij brengt nog zoveel. Ook de centrale verdedigers Siebe Vandermeulen en Anwar Bensabouh waren opmerkelijk sterk in het 5-3-2-systeem”, aldus Van Gaal, die ook een compliment uitdeelde aan doelman Ronald Koeman Jr. “Dat is een belangrijke speler als doelman. Hij kan met zijn traptechniek heel veel een medespeler bereiken. Daar hebben we ook op getraind. Dat spelers aan hem moesten aangeven waar ze de bal wilden hebben. Dat werkte eigenlijk heel erg goed. Koeman heeft een belangrijke bijdrage gegeven.”