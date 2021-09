Eredivisie en KKD maken statement tegen bier gooien en streakers

Donderdag, 23 september 2021 om 18:07 • Jeroen van Poppel

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie komen met een statement omtrent de ongeregelheden in de Nederlandse voetbalstadions de laatste wedstrijden. De drie organisaties roepen de voetbalfans op om hun club op een positieve manier te ondersteunen. Clubs en KNVB doen er alles aan om daders van dergelijke ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.

"De afgelopen speelrondes zien we in toenemende mate dat er bier en voorwerpen op het veld worden gegooid en dat bezoekers het veld betreden", zo opent het statement. Tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse (0-1) werd Markus Schubert, doelman van de Arnhemmers, geraakt door een beker bier, terwijl er ook streakers het veld op kwamen. In het weekend werden de duels tussen FC Utrecht - RKC Waalwijk (2-2) en Go Ahead Eagles - PEC Zwolle (1-0) ook al stilgelegd vanwege gegooide voorwerpen vanaf de tribunes. "Dat keuren wij ten zeerste af en hiermee worden duidelijke regels overtreden", vervolgt het statement.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dit soort zaken zorgt voor vervelende en onveilige situaties op de tribunes en op het veld. Met betrekking tot de veiligheid van de spelers op het veld nemen we geen enkel risico. Alleen al daarom is het volstrekt onacceptabel dat men bier of voorwerpen naar spelers gooit of het veld betreedt. Dat moeten daders ook begrijpen, anders moeten ze niet naar een stadion komen. Daders duperen bovendien andere supporters, die een wedstrijd willen zien die helaas moet worden stilgelegd. Tegelijkertijd benadelen zij alle spelers op het veld die met hun wedstrijd bezig zijn en hun club, die tuchtrechtelijk kan worden vervolgd."

Het valt de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie op dat ook in het buitenland de laatste weken supporters zich op een negatieve manier laten gelden. "Ook buiten Nederland lijken de ongeregeldheden toe te nemen nu na de coronacrisis weer volop supporters het stadion in mogen. Uiteraard maken wij ons hier zorgen over. Het veelvuldig stilleggen van wedstrijden en het uitdelen van straffen maken het voetbal er niet leuker op. We zijn erg blij dat we in het betaald voetbal vanaf komend weekend weer honderd procent van de stadioncapaciteit mogen gebruiken, maar het zal duidelijk zijn dat we dit wangedrag in de stadions graag direct zien verdwijnen. We roepen alle supporters dan ook op om gezamenlijk hun club op een positieve manier te ondersteunen."