Meest ervaren Eredivisie-speler op de bank gezet: ‘Ik was ook verrast’

Donderdag, 23 september 2021 om 12:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:57

Willem Janssen was zelf ook verrast over zijn reserveplek woensdagavond op bezoek bij NEC (0-3). De 35-jarige centrumverdediger is als aanvoerder normaliter een vaste waarde bij FC Utrecht, maar werd in Nijmegen gepasseerd door zijn trainer René Hake. "Dat klopt, ik was ook verrast. Ik zag het gewoon niet aankomen. Dinsdag hoorde ik het na een gesprek met de trainer en Rick (Kruys, assistent red.)", aldus Janssen tegenover Voetbal International.

Janssen staat op 391 gespeelde wedstrijden in de Eredivisie en is daarmee de meest ervaren nog actieve speler op het hoogste Nederlandse niveau. De routinier, die Lasse Schöne (360 Eredivisie-duels) en Jens Toornstra (357 duels) voorblijft, speelde tot voor kort bijna alle wedstrijden van FC Utrecht volledig mee, maar werd zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-2) al in de rust gewisseld. "Willem speelde gewoon niet zo goed", zei Hake toen. "Dan kan ook hij worden gewisseld."

Tegen NEC moest Janssen het vervolgens doen met een korte invalbeurt van zeven minuten. "Ik zag op de training dat hij niet helemaal fit was", aldus Hake. "En op basis daarvan heb ik keuzes gemaakt. En uiteindelijk, en daar heb ik het ook met hem over gehad, wil ik hem daar ook voor beschermen. Als hij niet topfit is, dan kan hij er ook heel slecht uitzien. Dat moeten we niet willen. Willem Janssen, fit en fris, is een uitstekende speler voor FC Utrecht en dat heeft hij al jaren bewezen. Alleen nu was het moment er niet."

Janssen was verrast met het besluit om hem op de bank te zetten, maar zette de knop al snel om. "De motivatie daarbij was prima", aldus de verdediger, die voorheen ook als middenvelder speelde. "Uiteindelijk heb ik ze helemaal gelijk gegeven. Weet je, als 35-jarige speler denk je bijna als een trainer. Het teambelang staat voorop. Bovendien kunnen we altijd op Mark bouwen", doelt hij op zijn vervanger Van der Maarel.

Aan afscheid nemen moet Janssen ondanks de tegenslag totaal niet denken. "Het einde van Willem Janssen? Néé man", klinkt het met overslaande stem. "Nee natuurlijk niet. Tegen Feyenoord, drie weken geleden, was ik nog de Man van de Wedstrijd. Alleen moet ik accepteren dat ik sommige dingen op een andere manier in moet gaan vullen. Ik ben 35 jaar maar ik voel me echt nog een jonge hond. Ik ben mezelf echt tegengekomen."