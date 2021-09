Sulemana grijpt absolute hoofdrol; Ben Yedder redt Monaco na wissel Boadu

Lille OSC heeft woensdagavond na drie wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Jocelyn Gourvennec had in eigen huis de handen vol aan Stade de Reims, maar won wel: 2-1. Myron Boadu was met AS Monaco met 3-1 te sterk voor Saint-Étienne, terwijl Kamaldeen Sulemana een absolute hoofdrol greep bij Stade Rennais. De aanvaller won met zijn ploeg met liefst 6-0 van Clermont Foot en nam twee treffers voor zijn rekening.

Stade Rennais - Clermont Foot 6-0

Halverwege genoot Stade Rennais al een comfortabele 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Jonas Martin en Martin Terrier, die beiden bediend werden door Benjamin Bourigeaud. In het tweede bedrijf was Kamaldeen Sulemana aan zet. Tien minuten na rust zorgde het voormalig Ajax-target voor de 3-0, toen hij ruimte maakte voor het schot en via de binnenkant van de rechterpaal raak schoot. Binnen 120 seconden tekende Sulemana zijn tweede van de avond aan. Ditmaal was de treffer eenvoudiger, daar hij uit de rebound alle tijd en ruimte kreeg om van dichtbij binnen te schieten: 4-0. Uiteindelijk liep de thuisploeg nog verder weg bij Clermont. Gaetan Laborde zorgde op aangeven van Jonas Martin voor de 5-0, terwijl de eindstand werd bepaald door Flavien Tait: 6-0.

Lille OSC - Stade de Reims 2-1

Met Sven Botman (Lille), Azor Matusiwa en Mitchell van Bergen (Stade de Reims) in de basis, schoot de thuisploeg het best uit de startblokken. De van FC Groningen overgekomen Gabriel Gudmundsson kreeg de bal uit een rebound voor de voeten, maar was ongelukkig in de afronding en schoot de bal langs de rechterpaal. Na een half uur spelen was het wel raak. Burak Yilmaz vond met een bekeken voorzet bij de tweede paal Jonathan David, waarna het voor laatstgenoemde een koud kunstje was om raak te koppen: 1-0.

De score werd op slag van rust verdubbeld door Benjamin André, toen wederom Yilmaz de rol als aangever op zich nam. De Turk legde een hoekschop vanaf de rechterkant van het veld precies op het hoofd van de middenvelder, die doelman Predrag Rajkovic te slim af was: 2-0. Stade de Reims deed eren kwartier voor tijd nog wel iets terug van de strafschopstip via Alexis Flips, maar verder dan dat kwamen de bezoekers niet. Lille stijgt door de zege naar de dertiende plek en heeft nu acht punten uit zeven duels.

AS Monaco - Saint-Étienne 3-1

Monaco, waar Myron Boadu in de basis begon, werd vroeg in de wedstrijd twee keer gered door de paal bij schoten van respectievelijk Wahbi Khazri en Denis Bouanga. Na een half uur was het raak voor de Monegasken, toen Kevin Volland de bal vanuit een lastige hoek in het dak van het doel roste: 1-0. Even later werd de doorgebroken Boadu onderuitgehaald door de ver uitgekomen doelman Etienne Green, die rood kreeg. In ondertal kwam Saint-Étienne terug via Bouanga, die de bal in het strafschopgebied handig binnen punterde: 1-1. Na rust kreeg Monaco een penalty na een handsbal van Timothee Kolodziejczak. Boadu werd op dat moment gewisseld voor Wissam Ben Yedder, die zo de strafschop kon benutten: 2-1. Ben Yedder maakte er in de slotfase 3-1 van, door een voorzet van Volland binnen te volleren.