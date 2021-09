Luis Suárez vertolkt heldenrol voor Atlético na zeldzame tegengoal

Dinsdag, 21 september 2021 om 21:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:41

Luis Suárez heeft Atlético Madrid eigenhandig drie punten bezorgd in LaLiga. Het team van Diego Simeone won dankzij twee doelpunten van de aanvaller met 1-2 van streekgenoot Getafe, dat in het laatste kwartier tegen een rode kaart opliep en een 1-0 voorsprong omgebogen zag worden. De thuisploeg slaagde er voor het eerst in twintig wedstrijden (!) in om een doelpunt tegen de hoofdstedelingen te maken, al ging daar wel gegrabbel van Jan Oblak aan vooraf.

De eerste helft in het Coliseum Alfonso Pérez was intens, maar dat resulteerde niet in veel kansen. De beste kans voor de bezoekers was voor Suárez, na een misstap van Djené Dakonam na 36 minuten spelen, maar David Soria kon zijn inzet van dichtbij keren. Op slag van rust ging Jan Oblak de fout in: eerst liet de doelman een hoge bal los in het strafschopgebied, waarna Getafe een nieuwe aanval kon opzetten. Het was Nemanja Maksimovic 45 die de bal via de linkerpaal en uiteindelijk de hand van Oblak binnenkopte.

WOW! ?? Atlético lijkt genoegen te moeten nemen met een punt, maar heeft voorin nog altijd het fenomeen Suárez staan ???? PS: Wat te denken van deze assist? ??#ZiggoSport #LaLiga #GetafeAtleti pic.twitter.com/oC4Om4oros — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 21, 2021

Atlético zocht na rust nadrukkelijk naar de 1-1 maar pogingen van Antoine Griezmann misten precisie en een kopbal van Suárez in minuut 68 eindigde op het aluminium. Getafe moest een kwartier voor tijd met tien man verder na een overtreding van Carles Aleña op Matheus Cunha en dat was een belangrijk moment. Vier minuten later ontving Suárez een perfecte voorzet van Mario Hermoso en schoot hij diagonaal raak.

De extra tijd was net begonnen toen Suárez ook de 1-2 voor zijn rekening nam. Na een hoge bal van Sime Vrsaljko vanaf de rechterkant kopte de Uruguayaan de bal achter Soria, die twijfelde of hij had moeten uitkomen. Door de zege overnacht Atlético als koploper van LaLiga, met veertien punten uit zes duels. Real Madrid heeft een punt minder en speelt woensdagavond nog in eigen huis tegen Real Mallorca.