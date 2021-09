Supporters van Lens gaan het veld op en vallen fans van Lille aan

Zaterdag, 18 september 2021

Opnieuw is Frankrijk zaterdagavond opgeschrikt door supportersgeweld. Supporters van RC Lens in de rust van de wedstrijd tegen Lille OSC het veld opgegaan om vervolgens richting het gastenvak te rennen. Daar kwam het tot een confrontatie met de supporters van LOSC. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt, maar kon later hervat worden. Lens trok uiteindelijk aan het langste eind door een doelpunt van Przemyslaw Frankowski een kwartier voor tijd.

Op beelden vanaf de tribunes is te zien hoe een grote groep fans van Lens het veld opgaat om de confrontatie te zoeken met het uitvak. Stewards proberen dat te voorkomen en weten ook te voorkomen dat supporters het uitvak, dat omgeven is door hekken, in kunnen. Uiteindelijk druipen de fans af en rennen ze terug naar hun plek op de tribune. De aftrap van de tweede helft werd daardoor een half uur vertraagd. De wedstrijd kon om 18.30 uur hervat worden.

#RCLLOSC Incident et envahissement de pelouse en cours au Stade Bollaert #Lens Incidents entre supporters lillois et lensois qui n'ont pas leur place dans un stade de foot #RCLLOSC La #France de #Macron sombre dans l'hystérie et Folie collective ??pic.twitter.com/sGBEMIc7Gf — La Fouine II ??????? Liberté (@BBR4369) September 18, 2021

Nadat de wedstrijd werd hervat had Lens het betere van het spel en kwam de thuisploeg op voorsprong via Frankowski. De middenvelder kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied wat gelukkig mee en vond vervolgens de rechterhoek met een schuiver. Lens dacht de score amper vijf minuten later al te verdubbelen via Wesley Saïd, maar de aanvaller werd teruggefloten wegens buitenspel en zag zijn treffer afgekeurd worden. Voor regerend landskampioen Lille betekende het alweer de derde nederlaag van het seizoen, waardoor de ploeg momenteel dertiende staat in Frankrijk. Botman speelde de volledige wedstrijd.

Het is voor de tweede keer in het nog prille seizoen dat supporters voor problemen zorgen in de Ligue 1. Op 22 augustus ontspoorde het duel tussen OGC Nice en Olympique Marseille, toen supporters van de thuisploeg het veld op kwamen om de confrontatie te zoeken met spelers van Marseille. Die weigerden daarna om de wedstrijd uit te spelen en later werd besloten dat de rest van het duel op neutraal terrein moet worden uitgespeeld. Nice moet daarnaast drie wedstrijden zonder publiek spelen.