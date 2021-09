Joao Félix krijgt rood van gevreesde arbiter; Atlético morst opnieuw

Zaterdag, 18 september 2021 om 18:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:26

Atlético Madrid heeft zaterdag voor de tweede keer in de eerste vijf speeldagen in LaLiga punten verspeeld. Het team van Diego Simeone kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Athletic Club, al moest men het laatste kwartier met tien man verder na een rode kaart voor Joao Félix. De regerend landskampioen overnacht met elf punten uit vijf duels als koploper van LaLiga, maar kan zondag door stadgenoot Real Madrid, Valencia of Real Sociedad worden ingehaald.

De eerste helft was allesbehalve een spektakelstuk. Een laag tempo zorgde ervoor dat de wedstrijd amper op gang kwam in het Wanda Metropolitano. Atlético, dat wederom met drie centrale verdedigers speelde, zorgde alleen voor gevaar via Ángel Correa en de connectie tussen Kieran Trippier en Marcos LLorente, terwijl de bezoekers uit Bilbao geen geloof in een beter resultaat leken te hebben. Antoine Griezmann kwam niet verder dan een mogelijkheid in de openingsminuut.

João Félix verliest het hoofd ?? De Portugees weet zich niet in te houden tegen de scheidsrechter en krijgt de rode prent ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiAthletic pic.twitter.com/k2awY6u6iZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2021

De openingsfase van de tweede helft mocht er zijn: een kopbal van Correa ging maar net naast en een inzet van Iñaki Williams verdween nipt naast het doel van Jan Oblak. Een kwartier voor tijd voorkwam keeper Unai Simón via de paal dat een schot van Llorente de 1-0 betekende. Twee minuten later kwam Atlético met tien man te staan toen de hand van Joao Félix in het gezicht van Unai Vencedor kwam en hij daarna hevig over zijn gele kaart protesteerde. Jesús Gil Manzano toonde de Portugees twintig seconden later zijn tweede prent. Ondanks de overtalsituatie konden de Basken niet profiteren.

Een tweet van MisterChip, die ruim drie miljoen volgers heeft, ging vervolgens viraal. “Je zegt tegen de enige scheidsrechter die Casemiro, Neymar, Lionel Messi en Luis Suárez van het veld heeft gestuurd, in zijn gezicht dat hij gek is en je wijst drie keer naar hem?", verzuchtte de Spaanse journalist. "Het is nooit gek om van tevoren te bestuderen met welke scheidsrechter je te maken zult krijgen. Je kan op die manier een verrassing voorkomen.”