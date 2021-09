Bayern zet 7-0 zege neer; Mark Flekken blinkt uit en houdt de nul

Zaterdag, 18 september 2021 om 17:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:27

Bayern München heeft de smaak te pakken. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was zaterdag in de Bundesliga met 7-0 te sterk voor VfL Bochum en dat betekende alweer de zevende officiële zege op rij en een doelsaldo van 37-4 in deze reeks: alleen de seizoensouverture tegen Borussia Mönchengladbach (1-1) werd niet gewonnen. Door de zege overnacht Bayern sowieso als koploper. Mark Flekken, die onderdeel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal, hield voor de derde keer in zes duels in alle competities de nul namens SC Freiburg.

Bayern München - VfL Bochum 7-0

De bezoekers hielden iets meer dan een kwartier spelen stand in de Allianz Arena. Een schitterende vrije trap van Leroy Sané, een inzet vanaf een meter of 25 in de rechterhoek, brak de ban: 1-0. Het team van Thomas Reis had vervolgens tot aan het rustsignaal niets meer in te brengen tegen Bayern, dat de 2-0 en de 4-0 desondanks cadeau kreeg van de promovendus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De compleet vrijstaande Joshua Kimmich schoot de bal via Armel Bella Kotchap van dichtbij binnen en niet veel later was Serge Gnabry het eindstation van een razendsnelle counter over rechts. De 4-0 was een eigen goal van Vassilis Lampropoulos, die wilde voorkomen dat Robert Lewandowski een pass van Thomas Müller kon verzilveren.

Bayern liep in het laatste half uur verder uit. Lewandowski schoot van dichtbij de 5-0 binnen na een mislukt schot van Gnabry. De Pool, goed voor minimaal één treffer in elk van zijn laatste negentien officiële duels voor Bayern, is daardoor de eerste speler ooit die dertien thuisduels op rij in de Bundesliga trefzeker is. Kimmich en Eric Maxim Choupo-Moting, de vervanger van Lewandowski, bepaalden de eindstand: 6-0 en 7-0. Vlak voor tijd werd de 8-0 van Müller wegens buitenspel afgekeurd.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0-0

Het eerste bedrijf eindigde doelpuntloos en dat was geen verrassing. De teams van Bo Svensson en Christian Streich waren vooral bezig om elkaar te neutraliseren en elk risico te vermijden, waardoor er amper gevaarlijke momenten waren. Vlak voor de pauze moest Mark Flekken in actie komen op een slap schot van Jean-Paul Boëtius, die net als Jeremiah St. Juste in de basis stond. Dat was de eerste keer dat een keeper aan het werk werd gezet.

Het scorebord in de MEWA Arena kwam ook na rust niet in beweging en daar had Flekken een belangrijk aandeel in. Na nog geen uur spelen voorkwam de doelman met goed voetenwerk dat Jonathan Burkardt, die op links het strafschopgebied was binnengedrongen, de bal in de linkerhoek mikte. Tien minuten voor het einde stond Flekken wederom met zijn voet niet toe dat St.Juste de wedstrijd uit balans bracht. Freiburg blijft vijfde, met negen punten uit vijf duels.