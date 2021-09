Fans ADO Den Haag stellen ultimatum en eisen vertrek volledige top

Donderdag, 16 september 2021 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme

Supporters van ADO Den Haag zijn de onrust binnen hun club zat en hebben een ultimatum gesteld om het vertrek te eisen van de volledige top binnen de club. Het Haags Supporters Collectief heeft de directie, de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Toekomst Den Haag tot donderdagmiddag 17.00 uur de tijd gegeven om hun vertrek bekend te maken, zo valt te lezen in een bericht op Twitter. "De maat is écht vol."

De actie van de supportersgroep volgt op de financiële puinhoop binnen de club. De licentiecommissie van de KNVB gaf ADO Den Haag dinsdag voor de tweede keer drie punten in mindering. De club uit de Keuken Kampioen Divisie leverde voor de tweede keer geen sluitende begroting in bij de KNVB en werd zodoende gestraft. ADO gaf direct aan in beroep te gaan tegen de beslissing. Op verzoek van ADO Den Haag worden de eerste en tweede keer puntaftrek gelijktijdig behandeld in een beroepszaak, die binnenkort zal dienen.

Het Haags Supporters Collectief, dat de belangrijkste supportersgroepen van ADO omvat, benadrukt geen geweld te gebruiken. "Maar directie, RvC en STA, geef gehoor aan dit ultimatum en stap vóór 16 september 17.00 uur op. De maat is écht vol", zo klinkt het. Volgens het collectief is ADO door de recente ontwikkelingen ‘het lachertje van Nederland’ geworden´. "Door jullie! Wegwezen!", doelend op de directie, de RvC en de STA.

Er zijn nog altijd onderhandelingen gaande tussen ADO, de gemeente en de Groep Lentze/Jol. Er was vorige week zelfs al een principe-akkoord bereikt over de overname, met de duidelijke voorwaarde dat ADO het Cars Jeans Stadion in beheer zou krijgen. Hierover werd door de gemeente Den Haag een brief gestuurd aan de club, die donderdag nog werd gepubliceerd op de clubwebsite.