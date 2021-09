Ajax vraagt om moment van stilte voor alle tegenstanders van Antony

Donderdag, 16 september 2021 om 08:20 • Laatste update: 10:32

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Antony speelde woensdagavond een uitstekende wedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal. De Braziliaanse buitenspeler leverde drie assists op Sébastien Haller en was betrokken bij de 1-3 van Steven Berghuis. Zijn directe tegenstander Rúben Vinagre had het zwaar met de bij vlagen ongrijpbare Antony en werd na 45 minuten gewisseld. De dag na de 1-5 overwinning plaatst Ajax op Twitter een foto van Antony en schrijft: “Neem een moment van stilte voor alle tegenstanders.”