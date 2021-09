Nieuwe bondscoach Turkije gespot in Istanbul na gesprek met Altintop

Woensdag, 15 september 2021 om 14:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

Stefan Kuntz moet de nieuwe bondscoach worden van Turkije, zo verzekeren verschillende Turkse media. De Turkse voetbalbond is op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke na het ontslag van Senol Günes vorige week, die de laan uit werd gestuurd na de oorwassing tegen Oranje (6-1). Verschillende trainers werden vervolgens in verband gebracht met het bondscoachschap, waarbij Kuntz als beste uit de bus is gekomen. De Duitser is momenteel bondscoach van Jong Duitsland, met wie hij begin juni Europees kampioen werd.

De geruchten over de nieuwe bondscoach zijn in een stroomversnelling geraakt nadat Kuntz op het vliegveld van Istanbul werd gesignaleerd na afloop van een gesprek met Hamit Altintop, de nieuwe manager van de Turkse voetbalbond TFF. Kuntz reageerde via sociale media op de opgedoken beelden. "Ik was in Istanbul op uitnodiging van de TFF, maar er is op dit moment geen nieuws over een overeenkomst", benadrukte de Duitser.

Kuntz, voormalig Duits international en oud-speler van onder meer Besiktas, VfL Bochum en Arminia Bielefeld, is sinds 2016 in dienst van de Duitse voetbalbond. De oefenmeester trainde achtereenvolgens de Onder-21 en Onder-23. Deze zomer werd hij met Jong Duitsland Europees kampioen door in de finale met 1-0 te winnen van Jong Portugal. In de halve finale van datzelfde EK waren de Duitsers met 2-1 te sterk voor Nederland. Kuntz heeft in Duitsland een goede staat van dienst in het werken met jonge spelers en moet Turkije naar het WK in Qatar zien te loodsen. De Turken bezetten op dit moment de derde plek achter Nederland en Noorwegen.

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach werd ingezet nadat vorige week afscheid werd genomen van Günes, die 32 wedstrijden aan het roer stond bij de Turkse ploeg. Hij behaalde daarin vijftien overwinningen, speelde tien keer gelijk en ging zeven keer onderuit. Het ontslag van Günes kwam niet geheel uit de lucht vallen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nederland was de druk op de schouders van de trainer al gegroeid na het 2-2 gelijkspel tegen Montenegro. Günes, ex-trainer van onder meer Trabzonspor, Bursaspor en Besiktas, was sinds 2019 de Turkse bondscoach.