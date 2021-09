Tien van Sevilla houden stand tegen Salzburg in wedstrijd der stafschoppen

Dinsdag, 14 september 2021 om 20:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:00

Sevilla en Red Bull Salzburg hebben dinsdagavond voor een waar spektakel gezorgd in de eerste groepswedstrijd van de Champions League: 1-1. Het duel werd gekenmerkt door strafschoppen, waarvan er liefst vier (!) werden gegeven in de eerste helft. Dat gebeurde nooit eerder in de eerste helft van een duel in de Champions League. Van de vier penalty's werden er echter slechts twee benut. Karim Adeyemi gold als grote plaaggeest voor Sevilla en werd de eerste speler die drie strafschoppen wist te versieren. Youssef En-Nesyri kreeg vijf minuten na rust de rode kaart.

Een uiterst merkwaardige eerste helft leverde bij het duel tussen Sevilla en RB Salzburg dinsdagavond liefst vier strafschoppen op. Na een klein kwartier spelen legde scheidsrechter Aleksei Kulbakov de bal voor de eerste keer op de stip, nadat Karim Adeyemi werd gevloerd in de vijandelijke zestien. Laatstgenoemde nam zelf plaats achter de bal, maar schoot naast. Toen de Oostenrijkers amper tien minuten later wederom een penalty kregen via Adeyemi, nam Luka Sucic de verantwoordelijkheid. De middenvelder schoot wél raak. Op slag van rust, bij het derde penaltymoment, faalde ook Sucic, waarna Ivan Rakitic de stand op slag van rust gelijk trok vanaf de stip: 1-1.

Nooit eerder werden er in de eerste helft van een Champions League-duel vier strafschoppen uitgedeeld. Uiteindelijk waren de bezoekers het meest ontevreden met de puntendeling, daar Sevilla vijf minuten na rust met tien man verder moest door een indirecte rode kaart voor Youssef En-Nesyri. De aanvaller kreeg halverwege de eerste helft geel en kon kort na rust inrukken na een tweede prent. Even daarvoor verzuimde Benjamin Sesko Salzburg voor de tweede keer op voorsprong te schieten. De aanvaller schoot in kansrijke positie op doelman Bono.

Salzburg ging in het restant van de wedstrijd nadrukkelijk op jacht naar de winnende treffer, maar was onnauwkeurig in de afronding. Oumar Solet schoot over en Brenden Aaronson vond Bono op zijn weg. Sevilla zette daar in de tweede helft een goede mogelijkheid tegenover van Rafa Mir. De aanvaller zag zijn kopbal echter niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Een kopbal van Érik Lamela eindigde naast de linkerpaal. Bij Sevilla bleef Karim Rekik de volledige wedstrijd op de bank.