Waarom PSV na 14 dagen nog niet kan beschikken over Carlos Vinícius

Dinsdag, 14 september 2021 om 06:46 • Yanick Vos • Laatste update: 07:34

Carlos Vinícius heeft veertien dagen sinds zijn overstap van Benfica naar PSV nog geen minuut gespeeld voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Sterker nog: de 26-jarige spits heeft zelfs nog geen groepstraining afgewerkt op De Herdgang. De Braziliaanse aanvaller heeft zijn werkvergunning nog niet ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de zoektocht naar een nieuwe spits kwam directeur voetbalzaken John de Jong uiteindelijk uit bij Carlos Vinícius, die bij Benfica niet hoefde te rekenen op veel speeltijd. De Eindhovenaren haalden hem op de slotdag van de transferwindow op huurbasis naar het Philips Stadion als alternatief voor Eran Zahavi, sinds het vertrek van Donyell Malen naar Borussia Dortmund de enige fitte spits in de selectie van Schmidt.

Omdat de IND de werkvergunning nog altijd niet heeft afgegeven, wacht de Braziliaan nog altijd op toestemming om namens PSV in actie te komen in wedstrijden of op trainingen. Hierdoor kan Carlos Vinícius niet worden klaargestoomd voor de wedstrijden van deze week. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt de club dat de IND uiterlijk dinsdag met goed nieuws komt. Mocht dat het geval zijn, dan kan hij in actie komen als PSV donderdag bezoek krijgt van Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League.