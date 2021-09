FC Twente kondigt ‘passende maatregelen’ tegen FC Utrecht aan

Maandag, 13 september 2021 om 17:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:22

FC Twente betreurt gebeurtenissen op de tribunes tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-0) van zaterdagavond. Enkele supporters in vakken 123 en 124 in De Grolsch Veste kregen 'bier en andere rotzooi' vanuit het uitvak over zich heen gegooid, meldt de club in een statement. FC Twente spreekt van 'onacceptabele' gebeurtenissen en kondigt maatregelen aan. "Het moge duidelijk zijn dat FC Twente passende maatregelen gaat nemen tegen FC Utrecht", klinkt het.

Na de rust kreeg FC Twente van het veiligheidspersoneel de eerste meldingen dat er spullen vanuit het bezoekersvak naar het vak daaronder werden gegooid. Die informatie werd gedeeld met FC Utrecht, dat zoals gebruikelijk ook eigen veiligheidspersoneel had meegnomen om erop toe te zien dat de supporters zich gedragen. Desondanks bleef het gooien van voorwerpen doorgaan. "Daarom is er in de zestigste minuut voor gekozen om de kiosk in het bezoekersvak te sluiten, terwijl deze normaal tot iets na afloop van de wedstrijd geopend is. Door de kiosk vroegtijdig te sluiten was het voor supporters van FC Utrecht niet meer mogelijk eten en drinken te halen en daarmee te gooien."

"Dit kon echter niet voorkomen dat er alsnog spullen naar beneden werden gegooid. Onacceptabel en verschrikkelijk vervelend voor de supporters van de betreffende vakken", schrijft FC Twente. De club kondigt een evaluatie aan. "Op basis van de bijzonderheden wordt er besloten onder welke omstandigheden de bezoekende club een volgende keer naar De Grolsch Veste mag komen. Het moge duidelijk zijn dat FC Twente passende maatregelen gaat nemen tegen FC Utrecht. Ook worden de camerabeelden zo snel mogelijk met FC Utrecht gedeeld, zodat zij achteraf de daders kunnen identificeren en straffen."

FC Twente heeft bovendien een projectgroep die kijkt naar andere oplossingen, zoals het plaatsen van een net voor het bezoekersvak. De leden van die projectgroep komen binnenkort weer bij elkaar. De club schrijft enerzijds supporters van de bezoekende club graag te willen ontvangen, maar dat bezoek van uitsupporters niet ten koste mag gaan van de eigen fans. Daarom zijn 'passende maatregelen' tegen de veroorzakers volgens de club noodzakelijk. "In de ogen van FC Twente is het namelijk ook niet helemaal terecht wanneer een andere, goedwillende club, de dupe wordt van enkele raddraaiers van een andere club. Dit zouden wij bij onze uitwedstrijden ook niet willen. Wel is het duidelijk dat FC Twente hard op gaat treden tegen de veroorzakers en er alles aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen."