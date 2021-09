José Mourinho doet ontboezeming: ‘Ik heb tegen iedereen gelogen!’

Zondag, 12 september 2021 om 23:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:57

José Mourinho wilde voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen AS Roma en Sassuolo (2-1) niet nadrukkelijk stilstaan bij zijn jubileum als trainer, maar na afloop geeft hij toe wel degelijk nerveus te zijn geweest. De oefenmeester leidde voor de duizendste keer een wedstrijd in het betaald voetbal. Mourinho was doodsbang dat zijn duizendste wedstrijd voor altijd in zijn hoofd zou rondspoken als een deceptie.

In de blessuretijd schoot invaller Stephan El Shaarawy raak vanaf de rand van het zestienmetergebied. Mourinho kon zijn geluk niet op na de zege en sprintte over het veld om de late goal te vieren. "Ik heb tegen iedereen gelogen!", bekent de Portugees na afloop in gesprek met DAZN. "Ik had al dagen tegen het team gezegd dat deze duizendste wedstrijd niet belangrijk voor me was... Maar ik was ongelooflijk bang om te verliezen! Ik wilde niet dat die herinnering me zou blijven achtervolgen. Ik heb er tegen iedereen over gelogen. Het gevoel was fantastisch, want de wedstrijd had zomaar in 6-6 kunnen eindigen, of Sassuolo had kunnen winnen."

José Mourinho celebrating after a 92nd minute winner from El Shaarawy… on his 1000th game as professional manager. ?????? #Mourinho 1??0??0??0?? games 6??3??9????wins 2??5???? trophiespic.twitter.com/ZQFTUKosEJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2021

Mourinho dankt doelman Rui Patrício voor de 'ongelooflijke reddingen' die hij verrichtte en stipt aan dat Roma zelf ook meerdere goede kansen miste. "Voor de neutrale toeschouwer was het een buitengewoon leuke wedstrijd. Vanavond voelde ik me niet 58 jaar, maar 12 jaar, als een jochie dat nog droomt van een carrière in het voetbal. Het was de sprint van een kind." Mourinho zegt zich te hebben verontschuldigd bij collega-trainer Alessio Dionisi van Sassuolo. "En ik heb Sassuolo gefeliciteerd voor het spelen van een fantastische wedstrijd. Wij hebben gewonnen, maar we zouden er niets tegen in kunnen brengen als zij hadden gewonnen, want zij speelden ook een fantastische wedstrijd."

"Ik ben blij met de drie punten en met onze mentaliteit, maar we moeten ook aan Dionisi denken", vervolgt Mourinho. "Het gevoel dat hij nu heeft, ken ik maar al te goed, na deze duizend wedstrijden. Ze hebben een heel goede trainer en ploeg, met een eigen identiteit. Ik begon deze week met het bestuderen van Sassuolo en merkte meteen op dat het een goede ploeg is. Dit zijn voor ons drie belangrijke punten. Misschien was er iemand van boven die besloot dat ik geen nare herinnering verdiende over te houden aan deze wedstrijd." Roma won de eerste drie Serie A-wedstrijden en gaat daardoor samen met AC Milan en Napoli aan kop.