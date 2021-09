Kenneth Perez genadeloos na ‘hersenloze’ acties: ‘Irritante speler om te zien'

Zondag, 12 september 2021 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

Kenneth Perez heeft zondagavond geen goed woord over voor het optreden van Mike te Wierik tegen sc Heerenveen. Tijdens het Eredivisie-duel met de Friezen (1-1) werd de linksback na twee gele kaarten van het veld gestuurd, en dat leidde tot veel ergernis bij de analyticus. Ook in voetballend opzicht was het spel van Te Wierik ondermaats in de ogen van Perez, die vindt dat de 29-jarige linksachter louter ‘hersenloze’ ballen en tackles in huis had.

“Kenneth, jij hebt je geërgerd aan Te Wierik”, stelt presentator van het programma Dit was het weekend van ESPN Jan Joost van Gangelen. “Te Wierik? Dat is best wel een irritante speler om naar te kijken”, reageert Perez. “Kijk, het is niet erg als je niet goed kan voetballen, en dat kan hij inderdaad niet. Hij staat rechtsback, al vind ik hem meer een centrumverdediger. Maar goed, dit is dan zijn bijdrage aan de wedstrijd: een beetje hersenloze ballen geven”, laat Perez weten terwijl hij beelden bekijkt van enkele onfortuinlijke passes van Te Wierik.

“Van jezelf weet je dat je niet goed bent en dat wil je dan compenseren met hard werken en inzet, maar ook dan mag je wel je hersenen gebruiken. Hij wil iets toevoegen omdat hij niet zo goed kan voetballen, maar kom op. Het is nog een redelijk geroutineerde speler ook. Het is niet erg als je niet zo goed bent, want met inzet kan je echt heel ver komen. Maar dit slaat echt werkelijk waar nergens op”, aldus Perez, die zich met name ergerde aan de wijze waarop de twee kaarten tot stand kwamen.

Tien minuten voor rust ontsnapte Te Wierik al aan een kaart, toen hij ter hoogte van de middellijn een tackle van achter inzette op Joey Veerman. “Erg bijzonder”, vindt Perez. Uiteindelijk kreeg Te Wierik zijn eerste gele kaart in de zeventigste speelminuut na een opstootje. Ruim zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd pakte de verdediger zijn tweede gele en dus rode kaart, toen hij op de rand van het zestienmetergebied Veerman neerhaalde. “Lomp inkomen en helemaal verkeerd inschatten”, besluit de analist kortaf.