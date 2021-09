Sparta schrikt niet van fraaie treffer Mats Seuntjens en boekt eerste zege

Zondag, 12 september 2021 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:32

Sparta Rotterdam kan terugkijken op een geslaagde hervatting in de Eredivisie. De formatie van trainer Henk Fraser was zondagmiddag op eigen veld met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. De basis voor de eerste overwinning van het nog prille seizoen werd gelegd in de eerste helft, toen Bryan Smeets en Lennart Thy wisten te scoren voor Sparta. In de tweede helft tekende Mats Seuntjens voor de mooiste treffer op Het Kasteel, maar het was niet voldoende om de nederlaag van Fortuna in Rotterdam nog af te wenden. De vrijdag aangetrokken Mohammed Osman had gelijk een basisplaats bij Sparta.

Fraser zag zijn elftal heel goed starten tegen Fortuna en de openingstreffer kon dan ook niet uitblijven. Een afgemeten voorzet vanaf de zijkant van Sven Mijnans in de twintigste minuut kwam terecht bij Smeets en de middenvelder schoot de bal tegendraads en met een volley achter doelman Yanick van Osch. Vito van Crooij had na bijna een halfuur spelen de 2-0 op zijn schoen, maar oog in oog met Van Osch verzuimde de vleugelaanvaller om te scoren. Thy verdubbelde korte tijd later alsnog de voorsprong van Sparta met een prachtige knal in de kruising. Het voorbereidende werk was andermaal van Mijnans.

Fortuna kwam er nauwelijks aan te pas in het restant van de eerste helft en de 2-0 voorsprong van Sparta halverwege was dan ook verdiend. Vier minuten na rust echter was de spanning terug op Het Kasteel. Doelman Maduka Okoye was volstrekt kansloos op een knap afstandsschot van Seuntjens. Na ruim een uur spelen werd Mijnans, betrokken bij de doelpunten van Sparta, afgelost door Emanuel Emegha. Een gouden greep van Fraser, want de doorgebroken Emegha schoot in de 73ste minuut in de korte hoek raak na een bekeken steekbal van Smeets.

Fraser besloot kort daarna om de moegestreden Smeets en Van Crooij naar de kant te halen en verse krachten Aaron Meijers en Laurent Jans in te brengen. Twaalf minuten voor het einde had een fraaie aanval van Sparta een beter lot verdiend. Van Osch voorkwam echter een grotere achterstand van Fortuna door de knal van Thy tot hoekschop te verwerken. Giannis Masouras maakte nog zijn debuut voor de thuisclub in de slotfase. Sparta stijgt dankzij de eerste seizoenszege naar plaats dertien in de Eredivisie, terwijl Fortuna op de elfde plek blijft steken.