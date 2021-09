Erik ten Hag komt met update over afwezigheid Maarten Stekelenburg

Zaterdag, 11 september 2021 om 19:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:48

Maarten Stekelenburg ontbreekt tegen PEC Zwolle vanwege een liesblessure, zo maakte Erik ten Hag voorafgaand aan het Eredivisie-duel bekend. Daarmee komt ook het meespelen van de sluitpost in het Champions League-duel tussen Ajax en Sporting Portugal van komende woensdag op losse schroeven te staan. Ten Hag durfde nog niet te stellen of de 38-jarige doelman de uitwedstrijd gaat halen.

“Hij heeft een probleem in zijn lies”, vertelde de keuzeheer van Ajax voor de camera van ESPN over Stekelenburg, wiens honneurs tegen de Zwollenaren worden waargenomen door Remko Pasveer. Of de tweede doelman ook woensdag onder de lat zal staan, is vooralsnog onduidelijk. “Op dit moment kan ik daar nog niks over zeggen”, aldus Ten Hag. Afgelopen woensdag ontbrak Stekelenburg ook al bij de groepstraining van Ajax, al was toen zijn situatie nog niet bekend.

Op de trainingsbeelden van Ajax TV was onder meer te zien hoe Pasveer en Jong Ajax-goalie Charlie Setford de keeperstraining afwerkten. De afwezige Stekelenburg stond in het huidige seizoen in ieder Eredivisie-duel van Ajax nog onder de lat. Verder was ook derde doelman Jay Gorter niet aanwezig tijdens de trainingssessie. Daarnaast traint André Onana voorlopig nog mee met Jong Ajax ‘om het groepsproces niet te verstoren’, zo maakte Ten Hag eerder al bekend. Zodoende zitten de vijftienjarige Setford en de negentienjarige Calvin Raatsie op de bank tegen PEC.

Verder is ook Davy Klaassen niet aan de aftrap in Zwolle verschenen. De middenvelder kwam met lichte liesklachten terug van de interlandperiode met Oranje en hij werkt momenteel hard aan zijn herstel om de ontmoeting van woensdag te halen. Tijdens de ontmoeting met PEC zijn tevens Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez afwezig. Het Argentijnse duo keerde pas vrijdagmiddag terug van de interlandperiode met Argentinië.